Acomiaden cinc actors de PortAventura World després de demanar millores laborals

Alguns dels actors afectats per l’acomiadament.Cedida

Cinc actors de l’antic show Bang Bang West de PortAventura han estat acomiadats després de demanar millores laborals. El motiu que els va donar la seva empresa, anomenada Fantasía Animación, la qual estava subcontractada per PortAventura, va ser que l’stunt show no s’anava a realitzar la temporada 2024-2025 del parc. Amb tot, l’espectacle s’ha reprogramat i amb cinc nous actors, provinents de la mateixa empresa.

Un dels afectats, Josep Manel Brunet, explica que tot va començar l’estiu passat, quan van llegir al conveni al qual estaven adscrits. «Fins llavors tots els artistes del parc només teníem un dia de festa, però el conveni havia canviat, i des de feia un any n’hauríem d’haver tingut dos», declara. A continuació, van fer saber aquesta informació a la seva empresa subcontractada, Fantasía Animación, i aquesta novetat en el conveni es va aplicar un mes després.

Amb tot, els actors van buscar assessorament d’un advocat, que els va informar que els dies que no havien fet festa l’any anterior, se’ls havien de tornar en forma de vacances o recompensació econòmica. Aquesta i altres demandes laborals, com canviar de categoria professional, i moure’s de la secció de ballarins o músics a actors, les van fer arribar a l’empresa subcontractada. Van mantenir una reunió a l’octubre, i no van saber res més del tema.

Comiat abans de Nadal

Durant el descans que el parc fa entre Halloween i Nadal, els cinc actors que van posar en coneixement aquestes reclamacions van rebre una trucada informant-los que havien estat acomiadats. «Ens van dir que l’espectacle ja no s’anava a dur a terme, i que Fantasia Animación no el gestionaria», explica Brunet. La primera sorpresa va arribar quan un show dinner que ells solien realitzar durant la programació d’activitats de Nadal el parc, el van dur a terme cinc nous actors, de la mateixa empresa.

Aquests també participen en l’antic show Bang Bang West, reestrenat sota el nom de West Gold Frenzy, però amb personatges, arguments i gags molt similars a l’espectacle original. «Quan ens van acomiadar sabíem que estaven mentint —expressa Brunet—. El show té diversos números amb especialistes, i és molt difícil de canviar». En el mateix comunicat, un dels actors explica que va pensar que l’equip del parc seria més «acurat», i no «calcarien» l’espectacle. Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb l’empresa Fantasía Animación, que no ha volgut fer declaracions al respecte.

El següent pas

Davant aquesta situació, els actors afectats han pres diverses mesures, començant per demandar l’empresa i, en conseqüència, a PortAventura. «Sospitem que l’ordre de fer-nos fora ve d’allà, perquè és qui fa i desfà», declara Brunet. L’actor concreta que esperen que l’acomiadament es declari, «com a mínim, nul», i que se’ls torni el seu lloc de feina o siguin indemnitzats. Una de les actrius afectades explica com ha viscut aquesta situació en el seu comunicat: «M’ha costat uns mesos assimilar que ens hagin fet fora d’aquesta manera tan cruel per defensar unes condicions laborals dignes».