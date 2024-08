Aquest és el poble més lleig de Tarragona segons la revista Viajar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Perafort, un municipi de Tarragona, ha estat nomenat el poble més lleig de Tarragona per la revista Viajar. De fet, l’esmentada revista, una publicació impresa i digital especialitzada en mostrar les millors destinacions d’Espanya i el món ha preguntat a la Intel·ligència Artificial quins són els pobles més lletjos de cada província espanyola, i el resultat no ha deixat indiferent a ningú, sobretot a les xarxes socials.

De fet, aquesta classificació està basada en una combinació de factors estètics i turístics i reflecteix el caràcter eminentment industrial de la localitat. «Senzill i utilitari, però no lleig. Aquest poble ha estat elegit de la província de Tarragona per no comptar amb una oferta turística forta, ni particularitats destacables dins dels seus carrers. Encara així, és un excel·lent lloc on desconnectar i visitar els seus carrers amb encant i caràcter rural i tradicional», analitzen de Perafort des de la revista.

D’altra banda, respecte a la resta de Catalunya, la revista Viajar considera que Santa Coloma de Gramenet és el poble més lleig de Barcelona, La Jonquera el de Girona i Alfarrás el de Lleida. «La llista és subjectiva, basada en opinions i està subjecta a debat. El que sí que queda clar per a nosaltres és una cosa: la bellesa, en moltes ocasions, es troba en els petits detalls. I, de fet, nosaltres visitaríem tots i cadascun d’aquests pobles», indica la revista.

Cargando…

Et pot interessar: