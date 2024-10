La DANA de València arriba a Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Després dels problemes que ha causat a València, la DANA s'ha desplaçat cap al nord i, tot i que ja amb menor intensitat de la que ha colpejat la zona de València, arribarà a Tarragona on s'espera que també deixi grans quantitats de precipitació d'aigua que poden generar problemes. Concretament, s'espera que es puguin comptabilitzar fins a 100 litres d'aigua per metre quadrat en alguns punts, especilament en àrees muntanyoses com el massís del Port i en l’extrem sud.

Les precipitacions més intenses s’esperen a la costa tarragonina i el prelitoral, així com en algunes zones de l’interior. En aquestes regions es podrien superar els 50 litres per metre quadrat, la qual cosa podria generar inundacions localitzades i afectacions en les vies de comunicació. A mesura que avanci el dia, les pluges tendiran a dispersar-se, encara que el risc d’acumulació d’aigua es manté.

Alerta Taronja per forts onatges a la costa tarragonina

L’arribada de la Dana també ha motivat l’activació de l’alerta taronja a la costa de Tarragona per risc de fenòmens costaners adversos. S’esperen vents del nord-est que podrien assolir entre 55 i 70 km/h, així com onades de fins 4 metres que podrien impactar el litoral tarragoní durant tota la jornada. Les autoritats demanen màxima precaució en les àrees costaneres, ja que el fort onatge podria generar condicions perilloses en platges i passejos marítims.

Alerta crescudes

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat que s'han superat nivells d'avís al riu Martín a Alcaine i al Seco a Oliete (Terol); en tres afluents del riu Jalón, a Saragossa: el riu Mesa a Jaraba, el Piedra a Núevalos i Jiloca a Morata de Jiloca; al riu Jalón a Jubera, a Sòria; al riu Huerva a Cerveruela, a Saragossa, i al Bergantes a Villores, a Castelló.

Com a conseqüència s'esperen crescudes sobtades importants de caràcter local a barrancs i lleres menors de la província de Tarragona que podrien afectar poblacions com Tortosa, la Sénia, la Galera, els Valentins, Masdenverge, Amposta i Oriola.