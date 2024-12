El poble de Tarragona que és considerat la joia desconeguda de la Costa Daurada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ubicat en un extrem de Roda de Berà, a la Costa Daurada, es troba Roc de Sant Gaietà, un petit poble que és una veritable obra d’art arquitectònica. El projecte, iniciat per Gaietà Bori Tallada i el constructor Josep Maria Fortuny Rodríguez l'any 1964, amb la visió de recrear un ambient marí, aquest lloc s’ha convertit en un racó encantador que combina elements de pobles de pescadors i referències a diferents llocs d’Espanya i el Mediterrani.

L’encant de «Poble espanyol»

Roc de Sant Gaietà, conegut afectuosament com a «Poble espanyol», captiva amb els seus detalls únics. Des de reixes i portes de ferro forjat fins pedra de la pedrera romana de Tarragona, cada racó emana el caràcter mediterrani. El projecte també inclou el Centre Cívic La Roca Foradada, que allotja fascinants galeries d’art i espais culturals.

Explorant l’arquitectura

Entre les meravelles de Roc de Sant Gaietà es troben el Claustre Romànic amb la seva escultura mural, les referències islàmiques de la Porta Mora i el Passatge d’Arcs que et transporta a la Costa Esmeralda a Sardenya. Cada carreró i plaça revela una sorpresa arquitectònica única que fusiona estils de diferents regions.

Experiències úniques

A més de la seva bellesa arquitectònica, Roc de Sant Gaietà ofereix experiències inoblidables. Des de delectar-se amb gelats de Cal Sisquet fins relaxar-se a les seves platges properes, com la dels Capellans o la Pallisseta, hi ha molt per descobrir. Un passeig pel Camí de Ronda fins Torredembarra et brinda una vista espectacular de la Costa Daurada.

Un tresor per descobrir

Roc de Sant Gaietà és molt més que un simple poble, és una experiència que et submergeix en la riquesa arquitectònica i cultural d’Espanya i el Mediterrani. Cada detall d’aquest lloc et convida a explorar i gaudir del seu encant únic, convertint-lo en un destí imperdible a la Costa Daurada.