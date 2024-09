Espectaculars imatges de l'aiguat d'aquest divendres a la demarcació de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un espectacular aiguat ha caigut aquest divendres a la tarda a la demarcació de Tarragona. De fet, en el que va de divendres, Vinyols i els Arcs ha acumulat més de 60 litres per metre quadrat. Riudecanyes (40,1 mm), Mont-roig del Camp (34,5 mm) o Constantí (25,7 mm) són els següents municipis en els quals ha caigut més aigua.

Així doncs, aquest aiguat ha deixat imatges espectaculars, per exemple, a Salou, on els carrers s’han convertit en autèntics rius. De fet, els més atrevits han vist com l’aigua superava l’altura dels seus turmells o, directament, com no han pogut sortir dels bars o les botigues que freqüentaven perquè l’aigua baixava amb moltíssim corrent.