El millor complex turístic d’Europa està a Tarragona

Al mig de les pintoresques vinyes que adornen la comarca del Priorat, a Tarragona, s’alça el Gran Hotel Mas d’en Bruno, un establiment de luxe que ha estat guardonat com el millor resort d’Europa i el sisè millor hotel del món segons la prestigiosa revista de viatges 'Travel & Leisure'. Aquest reconeixement arriba després d’una votació en la qual van participar més de 186.000 persones, consolidant l’hotel com un referent en el turisme enològic d’alta gamma.

El Gran Hotel Mas d’en Bruno, que pertany a The Stein Group i porta el segell Relais & Châteaux, és una antiga masia del segle XVIII que ha estat meticulosament restaurada i modernitzada. Amb una puntuació de 99,33 sobre 100 en els World’s Best Awards, l’hotel es destaca pel seu entorn idíl·lic, la seva exquisita decoració, el seu luxós spa i la seva excepcional oferta gastronòmica.

Un oasi de luxe entre vinyes

Els lectors de 'Travel & Leisure' han elogiat la singular ubicació de l’hotel, enclavat en una masia del segle XVIII que ha estat adaptada per oferir totes les comoditats modernes sense perdre el seu encant històric. Entre els detalls més destacats es troben la piscina en forma d'ampolla de vi, les habitacions amb impressionants vistes a les vinyes, els sostres amb bigues de fusta i els elegants detalls com els llums d’alabastre català.

Les 24 suites del Gran Hotel Mas d’en Bruno són un veritable oasi de luxe i confort. Els preus oscil·len entre els 338 euros per nit durant la temporada baixa i els 450 euros a l'agost, amb paquets que inclouen experiències gastronòmiques, maridatges, massatges i accés a l’spa. Totes les tarifes inclouen una beguda de benvinguda perquè els hostes se sentin com a casa des del primer moment.

Gastronomia d’alt nivell

Un dels grans atractius de l’hotel és la seva oferta gastronòmica, liderada pel reconegut xef Josep Queralt. El restaurant Vinum, ja inclòs en la prestigiosa Guia Michelín, és el vaixell insígnia culinari del resort. A més, els hostes poden gaudir d’exquisits plats en el Bruno’s Bar o delectar-se amb els millors vins de la regió en els tastos i visites als cellers locals.

Un destí per als amants del vi i el luxe

El Priorat és una de les regions vinícoles més apreciades d’Espanya, coneguda pels seus vins negres de gran caràcter i personalitat. El Gran Hotel Mas d’en Bruno s’erigeix com el complement perfecte per a aquells viatgers que busquen submergir-se en la cultura del vi sense renunciar als més alts estàndards de luxe i servei.

Amb la seva combinació única d’història, naturalesa, gastronomia i elegància, no és estrany que aquest hotel boutique hagi agradat als lectors de 'Travel & Leisure' i s’hagi alçat com el millor resort d’Europa. Un destí imprescindible per als amants de la bona vida que desitgen descobrir els tresors ocults del Priorat.

