Incidents a l'Hurakan Condor de PortAventura World, una història que es repeteix

L'Huracan Condor de PortAventura World va deixar de funcionar, aquest passat diumenge, amb clients muntats al punt més alt de l'atracció, un incident que es repeteix al parc temàtic de la Costa Daurada i que multitud d'usuaris han denunciat.

En el cas del diumenge passat, en el vídeo que han compartit a les xarxes socials els usuaris que van pujar a l'Huracan Condor es pot veure com l'atracció va deixar de funcionar en el moment del seu llançament, o sigui, en el punt més alt.

Però aquest incident no és un cas aïllat. De fet, el 19 de novembre de l'any passat es va produir un trencament de cable en aquesta mateixa atracció i els passatgers van quedar atrapats a uns 30 metres d'altura dels 86 que té l'atracció.

El cable es va partir, va cedir i va quedar penjant des de l'elevador, just damunt de la góndola, balancejant-se sense produir lesions. Els passatgers van ser despenjats manualment mitjançant comandament a distància mentre els assistents desallotjaven les cues i l'estació.

Els operaris de manteniment van pujar per la cistella que disposen per a revisar la torre i allà van recollir part del cable que va quedar pegat a la via d'aquesta góndola. Aquest incident és un dels més greus que ha ocorregut a PortAventura i l'atracció va romandre tancada durant tota la jornada.