10 propostes per un cap de setmana ple d'activitat a la demarcació de Tarragona

Amb l'arribada del cap de setmana, diferents ajuntaments, entitats i organitzacions programen diferents actes per omplir d'activitat cultural i lúdica el territori i que, tant habitants com visitants, gaudeixin al màxim dels dies festius de la setmana.

Amb l'arribada del bon clima primaveral, les propostes es multipliquen i proliferen aquelles a l'aire lliure. Així, el territori ofereix propostes culturals, gastronòmiques i d'oci tant dissabte com diumenge.

A Diari Més, et proposem 10 opcions perquè aprofitis el cap de setmana al màxim:

Tarraco Viva

Després d'una setmana de programació cultural històrica, Tarraco Viva clourà les seves activitats aquest cap de setmana. Tanmateix, el festival que permet teletransportar-se més de 2.000 anys enrere, encara té programades diverses activitats de diferent naturalesa tant a la ciutat de Tarragona com en diversos municipis pròxims col·laboradors amb el Festival.

Nomad Festival el Catllar

El Parc de la Torre d’en Guiu del Catllar serà l’escenari del Nomad Festival aquest cap de setmana. Aquest festival és un esdeveniment itinerant, sostenible, que fusiona diferents disciplines culturals en un sol espai a l’aire lliure i per a tothom, i que aquest cap de setmana arriba a la localitat del Baix Gaià.

Festa de la Farigola de Prades

Parades tornarà a decorar les façanes i els carrers amb flors i colors en una nova edició de la Festa de la Farigola del poble. El municipi, situat a gairebé 1.000 metres d'altitud, celebra l'arribada del clima primaveral amb actuacions, concerts, tallers i jocs.

Primavera Musical Vistabella

Aquest dissabte arrenca una nova edició de la Primavera Musical de Vistabella, que s'allargarà fins al pròxim 8 de juny amb tres concerts que se celebraran a l'Església del Sagrat Cor de Vistabella. La primera proposta d'aquesta programació serà Bach to origins, un concert que té com a protagonistes el conjunt de vent metall KamBrass Quintet, que oferirà un repertori amb peces d'Isaac Albéniz, J.S. Bach o Enric Granados entre altres.

Velèctric Reus

La VIII edició de la mostra del vehicle híbrid i elèctric Velèctric torna aquest cap de setmana a la plaça de la Llibertat de Reus amb la voluntat d’apostar per les tecnologies alternatives als carburants fòssils. Enguany hi haurà més d’una dotzena de carpes amb expositors de concessionaris de la ciutat amb marques com Hyundai, Volkswagen, Suzuki, Toyota, Land Rover, Peugeot, Fiat, Ford, Honda, Renault, entre altres.

Correfoc Cagafoc Cambrils

Cambrils estrenarà un nou reclam al seu calendari festiu. Aquesta nova trobada de diables, que aquest dissabte celebrarà a la seva primera edició, actuarà com un dels actes previs a la Fira Multisectorial de Cambrils, coincidint amb la recent creada Festa de Primavera. El Cagafocs serà un correfoc de petit format amb diables i sense bèsties de foc, que se celebrarà cada mes de maig al barri antic i consistirà en un correfoc infantil (20h), un correfoc de colles grans (22h), un sopar de germanor per les colles participants i un concert al Parc del Pinaret (22h).

Festival TOCA'M Tortosa

El festival de piano urbà TOCA'M omplirà de concerts les places i les ubicacions més emblemàtiques del centre de Tortosa durant tot el cap de setmana amb diferents artistes que combinaran el piano, el gran protagonista, amb altres elements musicals.

Ganxet Pintxo Reus

Després de gairebé un mes d'activitat, aquest serà l'últim cap de setmana on els reusencs puguin gaudir de les degustacions a un preu de 4 euros i també inclouran el quinto o la canya Estrella Damm que ofereixen 33 locals de la ciutat sota el paraigues de la ruta de Tapes Ganxet Pintxo.

Jornades de l'Arròs mariner de Tarragona

Tarragona també clourà, aquest cap de setmana, una iniciativa gastronòmica. Així, els tarragonins tenen l'última oportunitat per degustar les propostes dels 24 restaurants de la ciutat que participen en les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs Mariner de Tarragona.

Tast de Magnums del Castell de Falset

Finalment, Falset també tancarà una nova edició de la Fira del vi del municipi. Després d'una edició amb gran participació, l'organització ha seguit les activitats amb els dinars maridats al celler de l'Àspic i els tastos en diferents cellers del territori. L'últim dels quals serà el Tast de Magnums del Castell de Falset en què participaran més de 100 cellers i 12 col·laboradors gastronòmics a l'Absis del Castell de Falset.

Et pot interessar: