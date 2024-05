El Velèctric torna a Reus amb la idea de reforçar l’aspecte divulgatiu de la sostenibilitat

La VIII edició de la mostra del vehicle híbrid i elèctric Velèctric torna el 24 i 25 de maig a la plaça de la Llibertat amb la voluntat d’apostar per les tecnologies alternatives als carburants fòssils. Enguany hi haurà més d’una dotzena de carpes amb expositors de concessionaris de la ciutat amb marques com Hyundai, Volkswagen, Suzuki, Toyota, Land Rover, Peugeot, Fiat, Ford, Honda, Renault, entre altres.

Aquests oferiran la possibilitat de provar els seus models, tot i que s’haurà de fer una reserva prèvia a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Reus. «Sembla mentida, perquè quan vam començar fa vuit anys érem quatre expositors i amb molt pocs vehicles exposats, i avui disposem de més de dotze carpes i una trentena de marques. Per tant, això significa que el mercat automobilístic ha anat avançant en una fita que és la mobilitat sostenible», valora el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio.

A més, el regidor posa l’accent en què la voluntat d’enguany és que la fira ofereixi un aspecte més divulgatiu: «Velèctric va néixer com una fira única i exclusivament de vehicles elèctrics i ara comença a caminar amb un enfocament més obert. Parlarem de sostenibilitat i medi ambient, que no només se centri en el mercat automobilístic, sinó també de les fonts d’energia sostenibles que ens poden marcar el full de ruta a la ciutat de Reus, a l’estat i al món».

Per aquest motiu, una de les novetats d’enguany és que els expositors dels concessionaris estaran alimentats energèticament amb un generador de pila de combustible d’hidrogen que subministrarà l’empresa H2Biotech i que la companyia Carburos Metálicos s’encarregarà de garantir el seu combustible. A la vegada, també s’exposarà un cotxe d’hidrogen, una tecnologia poc desenvolupada i amb pocs exemplars, per ara, en el món de l’automoció.

A més, també es duran a terme activitats com jocs, conferències o xerrades. Rubio considera que ha crescut l’interès per aquesta tipologia de vehicles: «Fa vuit anys, al principi hi havia dubtes sobre temes com l’autonomia, per si la bateria aguantarà o no, era una barrera. Però aquests cotxes avui en dia estan provats i qui no ha fet ja el pas, segur que té un familiar o conegut que ja n’ha comprat un. És una tecnologia provada i això es veu com, en les matriculacions de vehicles a la nostra ciutat, els cotxes elèctrics o híbrids endollables van cada vegada a més».

Inauguració

La inauguració tindrà lloc a les 9.30 hores el 24 de maig i comptarà amb la presència de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. Els horaris seran de 9.30 a 14 hores i de 17.30 a 20 hores el divendres i el dissabte de 10.30 a 14 hores i de 17.30 a 20 hores.

