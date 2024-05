El nou correfoc Cagafocs encendrà el barri antic de Cambrils el dissabte 25 de maig

El nou correfoc Cagafocs de la Colla de Diables Cagarrieres s’afegeix al calendari festiu de Cambrils. La regidora de Festes de l’Ajuntament de Cambrils, Teresa Recasens, i el president de la colla, Jacob Gil, han presentat avui la primera edició d’aquesta trobada de diables, que se celebrarà el dissabte 25 de maig per les places i carrers del barri antic, i que tindrà una periodicitat anual.

La regidora de Festes ha afirmat que la nova cita obrirà la temporada més festiva del municipi, en el marc dels actes previs a la Fira Multisectorial de Cambrils, coincidint enguany amb la també recent creada Festa de la Primavera, que es va haver d’ajornar per la pluja.

El president de la Colla de Diables ha explicat que la colla s’ha anat fent gran, fa intercanvis amb altres colles i necessita un correfoc propi anual. Els Cagarrieres, que ja sumen 110 membres entre diables infantils, la colla gran i el grup de timbalers, també organitzen la Trobada de Bèsties de Foc a la zona de la platja per Sant Pere i ja havien realitzat correfocs puntuals per celebrar els 5 anys i els 10 anys de l’entitat o bé per la presentació de la colla infantil.

El Cagafocs serà un correfoc de petit format amb diables i sense bèsties de foc, que se celebrarà cada mes de maig al barri antic i consistirà en un correfoc infantil (20h), un correfoc de colles grans (22h), un sopar de germanor per les colles participants i un concert al Parc del Pinaret (22h). Els dos correfocs tindran el mateix recorregut, que començarà a la plaça del Setge, on es farà la primera encesa, i acabarà a la plaça de la Vila, amb l’encesa conjunta.

Enguany hi participaran cinc colles petites (Colla de Diables infantil de Vandellós, Colla de Diablons de Riudoms, Ball de Diables Petits Diabòlics de Roquetes del Garraf i Colla de Diables els Cagarrieres de Cambrils) i sis colles grans (Dimonis de Puigcerdà, Colla de Diables de Vandellós, Colla de diables de Riudoms, acompanyants de la Farnaca de Cambrils i Colla de Diables Els Cagarrieres de Cambrils).

El recorregut s’iniciarà a la plaça del Setge, i passarà pel carrer Major avall, carrer Forn, carrer Creus, carrer Fàbregas, carrer Major, carrer Sant Pau, carrer Vidal i Barraquer, plaça de la Concepció, plaça Església de Santa Maria, carrer Creus, plaça del Marquès de Marianao, carrer Hospital i entrada a la Plaça de la Vila, on es farà la carretillada final.

Després del sopar de germanor de colles, la festa acabarà amb un concert obert a tothom al Parc del Pinaret a càrrec del grup de versions Frik Rok i una sessió de del disc jockey cambrilenc Dj Dimuca.

