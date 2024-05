Tots els actes de la Festa de la Farigola de Prades 2024

Prades, en estar situat a gairebé 1.000 metres d'altura, no gaudeix d'un clima primaveral fins ja ben entrada l'estació. I. tradicionalment per aquestes dates, un cop florida la farigola i coincidint amb la sembra de la patata a Prades, les dones acostumaven a reunir-se a la plaça major a preparar feixos de farigola per assecar.

Una tradició que, finalment, als anys 70 es van anar convertint en una celebració a poc a poc amb l'arribada d'altres elements com decoració de façanes, catifes de flors, degustació de sopa de farigola amb mel i aplecs de sardanes. Aquest any, la celebració tornarà aquest proper cap de setmana del 25 i 26 de maig amb actuacions, concerts, tallers i jocs programats a la població.

La festa no s'ha deixat de fer cap any, excepte el 2020 per motius de la COVID i aquest any tornarà a omplir els carrers de Prades per anunciar l'arribada de l'estiu.

Aquestes són totes les activitats programades per aquesta tradicional i curiosa celebració:

25 de maig Dissabte

Mercat Artesanal i degustació de tisana de farigola amb mel a la Plaça Major

amb mel a la Plaça Major 17h- Jocs de la fusta familiars infantils a la Plaça Major

a la Plaça Major 18:30h- Concert a càrrec de Prades Cor i Cor Al·leluia a l'Església. Gratuït

26 de maig Diumenge

Concurs guarniment façanes, Mercat artesanal i Degustació de tisana de farigola amb mel

9h- Inici del XIV Concurs de pintura ràpida i del CIII Concurs de pintura ràpida infantil

10h- Tallers infantils a l'Avinguda Verge de l'Abellera

a l'Avinguda Verge de l'Abellera 12h- Amenització musical a càrrec de Five Cats Dixie Street Band pels carrers del poble

pels carrers del poble 13h- Inauguració del mural al carrer Sant Martí a càrrec de la il·lustradora Pilarín Bayés

al carrer Sant Martí a càrrec de la il·lustradora Pilarín Bayés A continuació- Signatura dels llibres : El privilegi fundacional del comtat de les Muntanyes de Prades al Castell

: El privilegi fundacional del comtat de les Muntanyes de Prades al Castell 17.30h- Lliurament de premis del XIV Concurs de pintura ràpida, del VIII Concurs de pintura ràpida infantil i del Concurs de guarniments de façanes i racons florits a la Sala 1 d'Octubre al Centre Cívic.

Et pot interessar: