Coneix els Tastos als cellers de la Fira del Vi de Falset 2024

El proper mes de maig Falset tornarà a acollir una nova edició de la Fira del Vi de Falset. Entre totes les opcions que ofereix aquesta iniciativa, hi trobem diferents tastos en cellers que permeten degustar vins de diferent procedència dins de la comarca del Priorat.

Hi haurà 7 tastos diferents concentrats entre divendres 3 de maig i el dissabte 1 de juny. A continuació presentem aquests tastos en cellers:

3 de maig Divendres

El Tast de Blancs

Més de quaranta cellers se citen el divendres 3 de maig (19 h) per presentar els seus vins blancs al 22 a Tast de Blancs, tast que organitzen les enoteques Aguiló Vinateria i Vins i Olis del Priorat. El Tast de Blancs és un dels actes més esperats de la Fira del Vi de Falset i, en certa manera, suposa el tret de sortida d’un llarg cap de setmana de tastos. El gruix de cellers participants correspon a la DOQ Priorat i a la DO Montsant, tot i que també hi participen cellers convidats.

Hora: 19 h.

Localització: Absis del Castell de Falset (Falset)

Preu: 60 €

4 de maig Dissabte

Tast de les Mines

Excel·lent oportunitat per descobrir la personalitat dels vins dels diferents cellers ubicats a la conca del Siurana, la part més sud de la DOQ Priorat (Bellmunt del Priorat, El Molar i El Lloar). El tast està ubicat al emblemàtic museu de les mines, acompanyat de tapes i música en directe.

Pre-reserves al correu electrònic. Compra online a partir del 15 de març.

Hora: 11.30 h.

Localització: Museu de les Mines. Bellmunt del Priorat.

Preu: 40€ anticipada i 50 € taquilla (tast il·limitat, tapes i música en directe inclòs)

17a edició de Tast amb Llops

25 cellers participen a la 17ª edició de Tast amb Llops, el primer dels actes satèl·lit organitzat coincidint amb la Fira del Vi. Concretament, els 15 cellers emblemàtics de Gratallops amb vins de vila i terroir, i 10 cellers convidats. Al voltant de 100 vins d’edicions singulars i úniques a tastar, i la possibilitat de conversar amb els seus elaboradors. En aquesta edició, es plantejarà un viatge per diferents regions vitivinícoles d’Espanya i del món i s’obrirà una porta a la DO Montsant i una parada, com cada any, al món dels escumosos.

Hora: 18 h.

Localització: Hotel Cal Llop (plaça de Dalt i plaça de l’Ajuntament). Gratallops

Preu: 65 € (places limitades)

5 de maig Diumenge

XV Tast de Cal Compte

Més d’una vintena de cellers de Torroja del Priorat i d’altres contrades es reuneixen per tastar els seus vins i donar a conèixer el territori. Una oportunitat única per conversar amb els productors i passejar per una de les cases pairals més emblemàtiques del Priorat edificada el 1801. La festa enogastronòmica va acompanyada d’un tast de formatges de la casa Xerigots de Vilafranca, olis de la DOP Siurana, un arròs de vegetals de temporada i postres de cal Sistaré de Reus. Tot acompanyat amb música fins a les cinc de la tarda. Es tracta d’un dels tastos més íntims, propers i emotius de la Fira del Vi.

Hora: 11 h.

Localització: Cal Compte. Major, 4. Torroja del Priorat Gratallops

Preu: 78 € (Aforament de 150 pax)

16 de maig Dijous

Tast de Xampanys amb Xavier Monclús

Tast de Xampanys, sota la guia de Xavier Monclús. Amb una destacada trajectòria professional que abasta més de dues dècades a l’apassionant món dels vins i destil·lats, Xavier Monclús va iniciar la seva carrera en l’àmbit laboral al servei de Cognac Hennessy. Al llarg dels anys, ha consolidat la seva experiència en treballar amb les més prestigioses Maisons de Champagne, entre les quals s’inclouen noms emblemàtics com Moët et Chandon, Dom Perignon, Ruinart, Krug i Veuve Clicquot.

Hora: 19 h.

Localització: Aguiló Vinateria. Falset

Preu: Consultar

25 de maig Dissabte

Tast de Grans Vins Blancs del Món, amb Ferran Centelles

Tast de Grans vins blancs del món amb Ferran Centelles. Centelles és indiscutiblement un dels sommeliers més coneguts de Catalunya. Una figura de referència en el panorama enològic del país, col·laborador de Jancis Robinson.

Hora: 19 h.

Localització: Aguiló Vinateria. Falset

Preu: Consultar

1 de juny Dissabte

Tast de Magnums del Castell de Falset

Tast exclusivament de màgnums. Més de 100 cellers i 12 col·laboradors gastronòmics.

Només 60 entrades disponibles.

Compra d’entrades: Jordi Utset (679 504 006).

Hora: 12 h.

Localització: Absis del Castell de Falset (Falset).

Preu: Personal del celler gratuït (2 persones). Professionals del sector 65 €, resta públic 85 € (només 60 places).