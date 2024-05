Tot el que necessites saber de 26a edició de Tarraco Viva d'aquest 2024

Tarragona última els preparatius per traslladar-se a l'antiga Tàrraco. Un any més, la ciutat viurà una nova edició del Festival de Tàrraco Viva, que reviu l'esperit de la ciutat romana que va dominar la costa mediterrània i la península Ibèrica durant l'època de l'imperi romà.

Per això, s'han programat diverses activitats, fires, conferències i recreacions històriques per a plasmar la realitat de l'època i recordar tant a tarragonins i tarragonines com a visitants l'històric passat de la ciutat. Consulta la Guia completa de Tàrraco Viva 2024 en AQUEST ENLLAÇ.

Entrades i punts de venda

A partir del pròxim dimarts dia 7 de maig, el Festival posarà a la venda les entrades, que es podran adquirir tant des de la pàgina web, com des de les Taquilles, situades al Mòdul de Turisme a l'entrada del Camp de Mart i a l'Estand al Port, al Moll de Costa (Davant Tinglado 1).

El punt de venda del Camp de Mart obrirà les seves portes del Dimarts 7 all Dissabte 11 de maig de 18h a 20h de la tarda. A més, tots dos punts de venda obriran les seves portes els divendres 17 i 24 de maig de 16h a 22h, els dissabtes 18 i 25 de maig de 9.30h a 14h i de 16h a 22h, i el diumenge 19 de 9:30h a 14h.

El Festival especifica que el pagament pot ser preferiblement amb targeta.

TarracoViva compta amb tres tipus d'accés diferents als actes:

Entrada de pagament online o en taquilla

Gratuïta amb reserva/inscripció prèvia : Per a fer una reserva prèvia a museus i centres col·laboradors veureu, indicat en l'activitat, una adreça web, o un correu electrònic o un telèfon.

: Per a fer una reserva prèvia a museus i centres col·laboradors veureu, indicat en l'activitat, una adreça web, o un correu electrònic o un telèfon. Lliure i gratuïta amb aforament limitat: No cal cap pas previ, però si l’espai és ple, no es podrà accedir per raons de seguretat.

L’edat recomanada en algunes activitats és la que suggereix el Festival, a títol orientatiu, tenint en compte els continguts de l’activitat. Les activitats sense indicació d’edat, estan recomanades a partir de 12 anys.

Cal tenir en compte que:

És necessari conservar l'entrada durant l'activitat.

durant l'activitat. La manca de puntualitat pot comportar la pèrdua de dret a l'accés a l'acte. El tancament de portes és farà en l'hora de l'inici de l'activitat

pot comportar la pèrdua de dret a l'accés a l'acte. El tancament de portes és farà en l'hora de l'inici de l'activitat Una vegada validada l'entrada no serà possible tornar a entrar, si sortiu abans que s'acabi l'acte.

no serà possible tornar a entrar, si sortiu abans que s'acabi l'acte. L'organització del festival podrà decidir un canvi d'espai o la suspensió d'una activitat, ja sigui per raons tècniques, sanitàries i/o meteorològiques, i es comunicarà mitjançant la web del festival , xarxes socials i personal d'organització així com a l'accés de l'espai corresponent.

d'una activitat, ja sigui per raons tècniques, sanitàries i/o meteorològiques, i es comunicarà mitjançant la , i d'organització així com a l'accés de l'espai corresponent. Queda reservat el dret d'admissió .

. Seguiu sempre les indicacions que us doni el personal d'organització del festival.

On allotjar-se- Càmpings

Des de fa bastants anys l'Agrupació de Càmpings de Tarragona col·labora amb el festival facilitant allotjaments a grups participants en el festival. Es tracta d'una col·laboració important pel festival, no només pel que suposa de suport directe (aportació en espècie pel Festival) sinó que a més suposa una aportació en l'àmbit de la prescripció de ciutat molt notable, ja que totes aquestes persones que participen durant el festival es converteixen en divulgadors de la qualitat turística de Tarragona.

També és important aquesta col·laboració perquè una gran part del públic que segueix el festival any rere any és bàsicament un públic familiar que no només acudeix al festival atret per la programació de divulgació històrica sinó que a més l'interessa descobrir una ciutat mediterrània amb el seu litoral de platges i el seu llegat monumental en general.

Per això, el mateix festival recomana una sèrie d'allotjaments on els visitants poden allotjar-se per a gaudir del Festival:

Càmping Caledonia

Càmping Las Salinas

Càmping Las Palmeras

Càmping Trillas Platja Tamarit

Càmping Torre de la Mora

Càmping Platja Llarga

Gastronomia

Com cada any, la gastronomia és un dels principals reclams d'aquest Festival. Així, Tarraco Viva ha programat enguany diverses iniciatives, xarrades i degustacions per a oferir la cuina romana en diversos establiments de la ciutat:

Tàrraco a Taula

L’associació de restauradors Tàrraco a Taula, creada l’any 1997, organitza Tàrraco a Taula, que té com a objectiu oferir una visió actual de la cuina de l’antiga Roma. Durant els dies de Tàrraco Viva, el festival romà de Tarragona, les cuines de bona part dels restaurants de la ciutat es transformen per reviure els sabors i les aromes pròpies de la cultura romana. Els restauradors i col·laboradors de Tàrraco a Taula trien amb molta cura les matèries primes escollides. La proximitat és la clau de tot, cuina km 0 amb productes de temporada. Darrere de cada menú degustació i, de cada plat, doncs, s’hi amaguen moltes hores d’estudi per part d’uns restauradors que viuen amb autèntica passió la reconstrucció de la cuina de l’antiga Roma.

Convivium 2024: els origens de la cuina de l'Antiga Mediterrània

Dijous 16 de maig- 20:30 h.- Tàrraco a Taula- Amfiteatre- terrassa

Cinc restaurants, una pastisseria, un forn i cinc cellers tarragonins ofereixen un menú degustació per explorar els orígens de la cuina de l’antiga Mediterrània: El Terrat: by Quach, Seasons, El Llagut, La Xarxa Restaurant, la Pastisseria Velvet MGL, Forn de Nulles, Celler Pallarades, Celler Mas Vicenç, Vinyes de l’Albà, Vinyes del Tiet Pere i Adernats Vinícola Nulles.

Panis, Vinum, Oleum?- una visió sobre la tríada Mediterrània en el món antic

Dissabte 25 de maig- 10h. i 18.30h i diumenge 26 de maig 10h.- Preu: 3 euros- Jardins del Camp de Mart

El menjar de l’antiga Roma es componia, inicialment, dels aliments del territori on va néixer. El conreu de cereals per a la producció de farines panificables es va combinar amb el de l’olivera i de la vinya per poder disposar de vi i oli. Aquesta combinació d’aliments forma la base del patró alimentari que avui denominem «dieta mediterrània», un model saludable i equilibrat.

Cave Garum- Producció consum i usos del Gàrum en la Gastronomia romana

Dissabte 25 de maig- 11:30h- Preu: 3 euros- Jardins del Camp de Mart

Cave garum és una activitat de divulgació científica, dirigida a públic de tota classe, en la qual descobrirem, a través d’un tast sensorial de gàrum de seitó, gàrum de tonyina vermella, hallec i oxygarum, el procés tecnològic de producció del gàrum en època romana, el seu ús i consum en la gastronomia, així com els treballs de recerca relacionats amb la seva reconstrucció científica per part de la Universitat de Cadis, la Universitat de Sevilla i Arqueogastronomía.

Fast Food a la romana- Un tastet de la recreació romana

Dissabte 25 de maig 20h. i Diumenge 26 de maig 14h- Jardins del Camp de Mart

El menjar més important per als romans era el sopar, la cena, que començava a mitja tarda. Al migdia, la majoria de la gent era fora de casa treballant, procurant guanyar-se el jornal. Feien només una pausa ràpida per menjar alguna cosa i tornaven a la feina. Era el moment del prandium. Els carrers eren plens de locals als baixos de les insulae, on es podia fer aquesta menjada ràpida. Què hauríem pogut trobar en un local de menjar ràpid a l’antiga Roma o en qualsevol de les seves ciutats, com ara Tàrraco? En aquesta activitat podrem gaudir d’un petit viatge a la història gastronòmica romana.

In vino veritas- Vitivinicultura i tècniques de producció de vi en època romana

Dissabte 25 de maig- 11.30h i 16h- Preu: 3 euros- Jardins de Camp de Mart

In vino veritas és una activitat dirigida a majors de divuit anys en la qual descobrirem, a través d’un tast sensorial de diferents vins elaborats amb tècniques de producció d’època romana, com s’elaborava el vi, el seu procés de producció, els additius, la conservació i els treballs d’arqueologia experimental relacionats amb la seva recuperació científica.

També et pot interessar...