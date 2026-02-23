RELIGIÓ
El Temple de la Sang reobre i celebra el primer Via Crucis de Quaresma
La parròquia viu la pregària amb unes noranta persones malgrat la suspensió de l'Arquebisbat
El Temple de la Puríssima Sang ha reobert les portes als feligresos. El primer Solemne Via Crucis de Quaresma va desenvolupar-se per l’interior de la parròquia ahir al vespre, davant la presència d’unes noranta persones. En comptes d’un mossèn, l’acte va ser presidit per l’exclavari Francesc Pardo, atès que continua vigent el decret de l’Arquebisbat que hi suspèn el culte.
El Via Crucis va consistir en la lectura i meditació de les estacions que relaten la Passió de Jesús. Pardo va expressar que el Via Crucis «continua sent actual» avui dia, ja que hi ha «moltes persones que pateixen en la seva pròpia pell la creu de la vida per guerres, desastres naturals...». «Hem de ser conscients que l’amor és l’únic camí a seguir si volem aconseguir una pau veritable, un amor encarnat en Jesucrist», va apuntar.
Reus
El «retorn a la normalitat», el punt discordant entre Arquebisbat i Sang
Sergi Peralta Moreno
La parròquia va ser objecte d’obres «de sanejament i manteniment imprescindibles per garantir-ne la seguretat estructural i conservació», així com per portar a cap un tractament per combatre la proliferació de paneroles, segons va afirmar la junta cessada. Amb la intervenció acabada, s’han instal·lat mesures de protecció i prevenció per garantir la seguretat de les persones.
L’Arquebisbat de Tarragona va suspendre tot acte de culte i manifestació pública de pietat o devoció al Temple de la Sang el passat desembre, traslladant, en el procés, les activitats pastorals a la Prioral de Sant Pere, una decisió que es mantindrà mentre duri «la situació irregular causada per part d’alguns membres de la congregació, que no la representen legítimament». El decret continua, encara, vigent.
Això no obstant, l’entorn de la junta cessada de la Sang apunta que un Via Crucis és una pràctica de pietat o devoció «popular», no un acte «sacramental exclusiu del clergat», de forma que «el pot llegir, resar i dirigir un laic». A més, recorda que el Via Crucis de Divendres Sant a les 8.30 hores «és llegit per membres de la congregació i de les seccions» i, per tant, «serà el mateix format que ja s’ha fet anteriorment, sense mossèn».
D’altra banda, la setmana passada, la parròquia de Sant Joan va emetre un comunicat en què s’assenyalava que «no s’hauria de participar en cap acte de culte catòlic celebrat al Temple de la Sang mentre sigui vigent aquesta situació», en referència al decret de trasllat dels actes de culte a la Prioral. «Per això mateix, es demana als fidels la comunió eclesial, el respecte a l’autoritat legítima i unitat amb l’Església diocesana, tot pregant insistentment per una prompta i fructuosa solució», tanca el text.
Entre els assistents, s’intercanviaven comentaris de tristesa pel context i coincidien a afirmar que havien decidit assistir al Via Crucis moguts pel seu sentiment i devoció.
Al seu torn, la Setmana Santa s’espera que se celebri amb normalitat, incloses la Processó del Sant Enterrament i la Funció de l’Agonia, tal com va exposar l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa. De fet, la Funció de l’Agonia tindrà lloc, finalment, a la Prioral com és tradicional.