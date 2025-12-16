Religió
L'Arquebisbat suspèn el culte a la parròquia de la Puríssima Sang de Reus per la «situació irregular» de la Congregació
Planellas va cessar la junta de govern de l'entitat religiosa el mes d'octubre
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha suspès el culte, així com qualsevol activitat pública, a la parròquia de la Puríssima Sang de Reus. L'Arquebisbat assegura que aquesta suspensió es mantindrà «mentre duri la situació irregular causada per part d'alguns membres de la Congregació de la Puríssima Sang».
El passat mes d'octubre, Planellas va cessar la junta de govern de l'entitat religiosa després d'anys de discrepàncies. El detonant va ser la sortida de la Puríssima Sang de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Reus. L'Arquebisbat ha traslladat l'activitat pastoral d'aquesta parròquia a la Prioral de Sant Pere.
L'Arquebisbat afirma que Planellas s'ha vist «obligat» a prendre aquesta decisió «en prevenció que aquesta situació s'allargui indefinidament». La junta de govern cessada, ja va tancar l'església a l'octubre al·legant que calia fer obres al temple. L'Arquebisbat va reclamar les claus de l'edifici a la junta, però finalment va haver de personar-se amb un serraller per canviar el pany de l'immoble. Tot i això, diuen que els intents per reobrir l'església han estat «infructuosos».
Quan es va cessar la junta de la congregació, Planellas va nomenar comissari delegat de l’entitat l’advocat Javier Balañá de Eguía, perquè la dirigís temporalment. Li van encomanar presidir una comissió assessora, reformar els estatuts i revisar i actualitzar el cens de congregants per convocar unes eleccions a l'entitat.