La Funció de l'Agonia torna a la Prioral enmig de les negociacions entre l'Arquebisbat i la Sang
La junta cessada va declinar en l'últim moment un acord de mínims per Setmana Santa
La Funció de l’Agonia se celebrarà, finalment, a la Prioral de Sant Pere aquesta Setmana Santa. Fa poc més d’una setmana es va prendre la decisió de traslladar de manera «excepcional» la celebració d’aquest esdeveniment a la Parròquia de Sant Joan Baptista, una mesura que buscaria evitar possibles enfrontaments amb la Reial Congregació de la Puríssima Sang, amb la qual l’Arquebisbat de Tarragona manté un conflicte obert. Això no obstant, tal com confirma l’Arquebisbat, s'ha pres la decisió final que la Funció de l’Agonia es dugui a terme a la Prioral, com és tradicional.
Aquest canvi de posicionament arriba en un moment en què, tal com confirmen ambdues parts a Diari Més, hi ha establert un diàleg per tal d’aconseguir una treva de cara a la celebració de Setmana Santa, que es desenvoluparà en un mes i mig. Segons expliquen fonts de l’Arquebisbat de Tarragona, dimarts es va arribar a un «acord de mínims» amb la junta cessada que serviria per poder celebrar la Setmana Santa amb normalitat. Amb tot, segons afirmen, a l’últim moment es va desdir l'acord. «Ho teníem tot lligat, però després es van desdir; sembla que no estan d’acord internament», comenten des de l’Arquebisbat.
Per un altre costat, fonts de l’entorn de la junta destituïda de la Sang han afirmat a Diari Més que «estem treballant amb l’Arquebisbat per poder realitzar una Setmana Santa amb tota normalitat, hi ha aspectes que estan de la nostra mà, però tota la litúrgia està de la mà de l’Arquebisbat». «El nostre deure és defensar els actes com són tradicionals i esperem ben aviat anar desencallant coses», afegeixen.
D’aquesta manera, continua havent-hi la sospita i el dubte sobre els actes de Setmana Santa i fins a quin punt es podrà celebrar «amb normalitat». Ara bé, aquesta és la primera vegada que ambdues parts admeten mantenir un diàleg obert i útil per tal d’arribar a alguna mena d’acord, tot i que sense aprofundir en el conflicte entre l’Arquebisbat i la Sang. Des de l’Arquebisbat de Tarragona continuen apostant per trobar una solució dialogada, tot i que no comparteixin les accions per part de la junta cessada. A la vegada, encara s’està a l’espera dels anuncis per part de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus i de les confraries sobre els actes que formaran part de la Setmana Santa d’enguany.
Origen del conflicte
Precisament, el conflicte actual entre l’Arquebisbat i la Sang va iniciar quan la congregació va decidir abandonar unilateralment l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus el passat mes de setembre de 2025, un fet que l’Arquebisbat va considerar com un error i va demanar que es reconsiderés. A partir d'aleshores, el conflicte va anar escalant, fins a la decisió de l’Arquebisbat de destituir la junta que, així i tot, s’ha mantingut ferma en el seu lloc, impedint que el rector, mossèn Joaquim Fortuny, pogués accedir al temple. A causa d’això, es va haver de redirigir l’activitat habitual de la parròquia a la Prioral.
