El «retorn a la normalitat», el punt discordant entre Arquebisbat i Sang
Les parts lamenten no arribar a un «acord de mínims», però afirmen vetllar per la Setmana Santa
L’Arquebisbat de Tarragona i la junta cessada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang han mantingut converses els últims dies per intentar arribar a un «acord de mínims» per organitzar els actes de Setmana Santa amb normalitat. Tot i la decisió final que la Funció de l’Agonia es dugui a terme a la Prioral de Sant Pere, l’acord no es va assolir. Segons l’arxidiòcesi, el sector descontent va desdir-se en primer terme per desacords interns. Al seu torn, aquest bàndol afirma que l’Arquebisbat va acabar rebutjant «de manera taxativa» la «darrera proposta de conciliació presentada».
Segons el sector destituït, la seva proposició plantejava la «voluntat de retirar totes les denúncies i accions judicials a canvi de restablir la normalitat i el culte a l’església de la Sang». Fonts de l’Arquebisbat de Tarragona afegeixen que els descontents havien establert, com a condicions, deixar sense efecte les disposicions del decret de cessament de la junta i nomenament del comissari delegat i l’elecció d’un mossèn i un exclavari perquè vetllessin per l’organització de la Setmana Santa. L’acostament de posicions també plantejava el lliurament d’una còpia de les claus del Temple de la Puríssima Sang al rector, Joaquim Fortuny, perquè pogués celebrar la missa dominical i els viacrucis dels diumenges de Quaresma, així com els oficis litúrgics del calendari. «Malauradament, això no ha estat possible, ja que els membres que queden de la junta cessada posaven com a condició deixar sense efecte les disposicions del decret del 23 d’octubre de 2025 —el de cessament de la junta i nomenament del comissari delegat—», declaren les fonts de l’arxidiòcesi.
En aquest context, l’Arquebisbat «lamenta profundament la situació en què es troba la congregació» i agraeix «l’esforç que alguns membres de la junta cessada han fet per possibilitar un acord de mínims que, malauradament, no s’ha assolit». El bàndol insurgent assegura que va oferir «la pau total i la retirada de tots els litigis per fer net i mirar al futur». «Lamentem que l’Arquebisbat de Tarragona hagi respost amb el manteniment dels càstigs i el tancament del culte, en lloc d’optar per la concòrdia que s’esperaria d’una institució eclesial», apunta aquest sector, que afirma mantenir la mà estesa perquè la Setmana Santa «sigui un espai d’unitat i no de divisió».
Així, la junta destituïda explica que la celebració de les Tres Gràcies «no està, en cap cas, en perill». Per la seva banda, l’Arquebisbat es proposa «garantir igualment la celebració dels actes tradicionals de Setmana Santa» i avança que el pregó anirà a càrrec d’Armand Puig.
Sergi Peralta Moreno