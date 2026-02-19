RELIGIÓ
Reus celebrarà una Setmana Santa amb «normalitat», sense saber si es podrà accedir a la Sang
L’organització destaca la incorporació de la Solemne Processó de la Compassió i la Misericòrdia
Fumata blanca per la programació de la Setmana Santa de Reus després de mesos d’incerteses al voltant pel conflicte entre la Reial Congregació de la Puríssima Sang amb l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa i l’Arquebisbat de Tarragona. Segons confirma el president de l’Agrupació, Jaume Piñol, es preveu que Divendres Sant se celebri amb normalitat amb la Solemne Processó del Sant Enterrament i la Funció de l’Agonia: «Confiem que es podrà celebrar. La voluntat per part de l’Agrupació sempre ha sigut mantenir els actes». «El representant de la Reial Congregació de la Puríssima Sang té encomanada l’organització de la Processó i ens posem a disposició d’ell», afegeix. Precisament, Piñol recorda «la Sang continua formant part de l’Agrupació i així seguirà, no hi renunciem», fent referència al fet que el representant legítim de la Congregació és el comissari delegat, Javier Balañá, designat des de l’Arquebisbat de Tarragona.
Per la seva banda, la regidora de Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó, no ha volgut pronunciar-se al respecte, tan sols ha desitjat que «la Setmana Santa es pugui dur a terme», fent valdre el seu valor com a «patrimoni material i immaterial de la nostra ciutat». «Són uns dies que es viuen amb molta intensitat pels reusencs, alguns des d’un punt de vista religiós i altres des d’un vessant tradicional i cultural. Estem segurs que aquesta situació està en vies de resolució i puguem gaudir d’aquesta Setmana Santa», afegeix. D’aquesta manera, el mes de març estarà ple dels habituals actes previs a la Setmana Santa, durant la Quaresma. La Setmana Santa donarà el tret de sortida oficialment a partir del 30 de març, després del Diumenge de Rams del 29 de març.
En aquest marc, des de l’Agrupació de Setmana Santa i l’agència Reus Promoció han destacat l’organització de la nova Solemne Processó de la Compassió i la Misericòrdia, a càrrec de la Confraria de la Verònica, que tindrà lloc el Dilluns Sant a partir de les 20 hores. «Considerem que és un pas endavant que enriqueix el nostre programa i demostra la vitalitat de les nostres confraries», afirma el president de l’Agrupació. El Dimarts Sant serà el torn de la Solemne Processó de l’Amargura, a càrrec de les Confraries de Sant Tomàs d’Aquino i la Confraria de la Verge de l’Amargura. Dimecres Sant serà el torn de la Solemne Processó del Prendiment, a càrrec de les confraries de Sant Pere Apòstol, Jesús de l’Amargura i dels Sants Just i Pastor, a més de la Solemne Processó Penitencial de la Germandat de Sant Josep Obrer. A continuació, el Dijous Sant serà el torn de la Solemne Processó del Silenci, que celebrarà els 80 anys des de la seva instauració, organitzada per la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari. Finalment, la Solemne Processó del Sant Enterrament tindrà lloc el Divendres Sant.
Les claus del Temple
Per un altre costat, el bàndol rebel de la Sang va emetre ahir a la tarda un comunicat en el qual rebutjava que la Congregació formés part actualment de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus. Segons ells, la decisió va ser decidida per unanimitat per part de l’Assemblea de Congregants de la Sang. Alhora, afirmaven que des de la junta, com a «mostra de bona voluntat», s’havien donat les claus del Temple de la Sang al prior, mossèn Fortuny, per tal que pugui retornar la normalitat i el culte en el si de la Congregació. No obstant això, en resposta a preguntes de Diari Més per aquesta qüestió, tant l’Arquebisbat de Tarragona com al mateix prior, Joaquim Fortuny, han negat que se’ls hagi entregat les claus del temple a tancament d’aquesta edició.
Camp de Tarragona
Tres veïns de Tarragona cancel·len més de 89.000 euros en deutes: aquestes són les seves històries
Daniel Cabezas Ramírez