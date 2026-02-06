RELIGIÓ
La junta cessada de la Sang acaba les obres al temple i es prepara per obrir-lo de cara a Quaresma
El sector descontent afirma que hi ha dut a terme actuacions d’arranjament de l’interior
El Temple de la Sang es prepara per a la seva obertura. La junta cessada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang ha informat que les obres a l’interior de la parròquia han estat enllestides. En aquest context, s’han instal·lat les mesures de protecció i prevenció «necessàries que permetran la reobertura del temple amb total seguretat de les persones», assegura. La intenció és que el retorn definitiu dels feligresos coincideixi amb l’inici de la Quaresma.
Aquest sector de l’entitat va informar que es van haver de tancar les portes de la parròquia per dur-hi a terme «actuacions preventives de sanejament i manteniment imprescindibles per garantir-ne la seguretat estructural i conservació», així com per portar a cap un tractament per combatre la proliferació de paneroles. Les actuacions no havien estat comunicades amb anterioritat a l’Arquebisbat de Tarragona, que va titllar el fet de «gravíssim». A més, aquesta setmana s’han completat tasques de neteja i manteniment de les cobertes laterals i de la façana principal. «Sentim que aquestes actuacions hagin desencadenat en una suspensió del culte, però estem convençuts que ben aviat tornarà a la normalitat i podrem gaudir del culte al nostre temple», comparteix la junta cessada.
Els membres destituïts assenyalen que les actuacions han estat possibles «gràcies a les aportacions privades dels congregants», ja que «malauradament encara tenim els comptes bancaris bloquejats sense motiu aparent». «Uns recursos que, cal no oblidar-ho, són fruit exclusiu de l’esforç, de donatius de fidels al Sant Crist i del sacrifici particular de nombrosos particulars», asseveren.
Així mateix, els insurgents afirmen que s’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Reus l’arxivament de l’expedient de disciplina urbanística que hauria suposat la intervenció d’arranjament, l’últim tràmit que restaria abans de reobrir el temple. Fonts municipals consultades comenten que, al tancament de la present edició, no en tenen constància.
El Temple de la Sang va reobrir-se amb limitacions a finals de desembre, amb l’habilitació d’un espai segregat de la nau central per a l’exposició al culte públic de les imatges del Sant Crist de la Sang, la Mare de Déu de la Soledat i el Crist Jacent en el Sepulcre. La junta cessada apunta que, durant aquest temps, s’han comptabilitzat més de cinc mil visites i que les aportacions que s’han atorgat amb els sobres preparats per a l’ocasió «seran destinats íntegrament i exclusiva a l’organització dels actes de Quaresma i Setmana Santa 2026».
En aquest context, el 18 de febrer, Dimecres de Cendra, es procedirà a la baixada de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang al Presbiteri, seguida del Via Crucis de cada diumenge de Quaresma. Així mateix, el sector insurgent anhela «poder realitzar amb tota l’esplendor que li són propis els actes de Quaresma, Setmana Santa i Pasqua al temple».
Cal recordar que l’Arquebisbat va informar que, enguany, la Funció de l’Agonia se celebrarà a la Parròquia de Sant Joan Baptista. En resposta, la junta destituïda va criticar que era una decisió «imposada, injustificada i profundament lesiva» i va declarar que «no renunciarà a la seva responsabilitat històrica ni a la defensa dels actes que li són propis». «La venerada imatge del Sant Crist de la Sang sortirà, com sempre, al migdia en processó, custodiada pels Armats de la Sang, cap a la Prioral de Sant Pere», va dir, tot afegint que, acabada la Funció de l’Agonia, es retornaria a la plaça de la Sang i es procediria a la petició de les Tres Gràcies.
