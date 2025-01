Tots els detalls sobre les Cavalcades de Reis a la demarcació de Tarragona: horaris i recorreguts

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La màgia de la Nit de Reis ja s’acosta, i com cada any, les ciutats i pobles de la demarcació de Tarragona es preparen per acollir les tradicionals cavalcades, plenes de llum, color i il·lusió. Aquests són els principals actes previstos per al 5 de gener de 2025:

Tarragona

Els Reis d’Orient arribaran al Port de Tarragona a les 18:15 h, on seran rebuts per centenars de nens i nenes. A les 19:00 h començarà la cavalcada des de la plaça dels Infants-carrer Reial.

L'itinerari previst serà: plaça dels Carros, carrer Apodaca, plaça de la Mitja Lluna, carrer Unió, la Rambla Nova (dos tombs), carrer Sant Agustí, Portalet i la plaça de la Font.

Cap a les 20.30 h, es preveu l'arribada a la plaça de la Font, amb els tocs dels clarins i timbales per saludar els Reis, el lliurament de les claus de la ciutat per part de l’alcalde i el missatge de pau a les nenes i nens per part del rei blanc Melcior i, finalment, el comiat.

Reus

A Reus, Melcior, Gaspar i Baltasar faran la seva entrada a la ciutat a les 16:30 h a la plaça d'Anton Borrell. La cavalcada començarà a les 18:30 h des del capdamunt del carrer Ample.

Continuarà per l’avinguda Prat de la Riba, el carrer del President Companys, el carrer de Sant Joan, el raval de Jesús, el raval de Martí Folguera, el raval de Robuster, el raval de Sant Pere, la plaça de la Puríssima Sang, el raval del Pallol, la plaça de Catalunya i el carrer de l’Amargura. Passa també pel carrer Doctor Robert, però per motius de seguretat no hi podrà haver públic, ja que és massa estret.

Quan la comitiva arribi a la plaça del Pintor Fortuny, baixaran els patges, els músics i els Reis a dalt de bigues romanes, fins a la plaça del Mercadal, on recolliran les Claus de la Ciutat de mans de l’alcaldessa.

Tortosa

A Tortosa, la màgia començarà a les 17:30 h amb l’arribada dels Reis al mercat a bord d’una embarcació pel riu Ebre. La cavalcada començarà a les 18.45 h a la plaça de l'Ajuntament i passarà per la Carrer Doctor Vilà, seguirà per l’Avinguda de la Generalitat, creuant el Pont de l’Ebre cap al barri del Temple. Finalitzarà a la Plaça del Carrilet, on es realitzarà l’entrega dels primers regals als nens.

Valls

La cavalcada de Valls començarà a les 18:00 h a l'estació del ferrocarril i passarà per la plaça de l’Estació, passeig de l’Estació, el carrer Vallvera, el carrer Avenir, el carrer Anselm Clavé, Font de la Manxa, la carretera Montblanc, el carrer Abat Llort, el carrer Miralbosch, la muralla del Castell, el carrer Jaume Huguet i el Pati. Allà l'alcaldessa els lliurarà les claus de la ciutat. Tot seguit aniran a l'església de Sant Joan per adorar al nen Jesús

Cambrils

La cavalcada arrencarà a les 18 h des del port pesquer. Recorrerà el Passeig Marítim, passant pel Moll de Cambrils direcció llevant, Rambla Jaume I, Plaça Constitució, Passeig La Salle (sentit contrari), Pont Santa Joaquima de Verduna i acabarà al Plaça de l'Ajuntament.

El Vendrell

Al Vendrell, la desfilada començarà a les 18:30 h a l'avinguda La Riera. El recorregut inclourà actuacions musicals i grups d’animació, acabant a la Plaça Vella, on es farà l’entrega simbòlica de regals i rebran les claus del municipi.

Salou

La cavalcada començarà a les 18 h des de l'Espigó del Moll, seguint pel Carrer Barcelona, Via Augusta, Carrer Ciutat de Reus (espai sensible i adaptat a les persones amb diversitat funcional) i Via Roma, fins arribar al Teatre Auditori de Salou (TAS).

Altafulla

La cavalcada començarà a les 18 h la Plaça dels Vents, seguirà per Via Augusta, Carrer del Mar, Carrer Alcalde Pijuan, Carrer de Dalt, Cantó Vila, Carrer Escoles, Camí de les Bruixes, Carrer Traginers, Cantó Vila (de nou), Carrer de Dait, Marqués de Tamarit, Carrer de l'Hostal, Carrer Martí d'Ardenya, Carrer Sant Martí i finalitzarà a la Plaça del Pou.

A més, hi haurà una zona sense soroll a Carrer Cantó de la Vila (entre la cruïlla de Carrer Traginers i Plaça Sant Elm). Es realitzarà un espectacle de so i llum enguany a la modificació del recorregut, afectant els carrers Cantó de la Vila i Escoles. També s'organitzarà un sorteig especial a la Plaça del Pou, amb la possibilitat que caiguin boles des del balcó.

Montblanc

Els Reis desfilaran a partir de les 18:00 h. Sortiran des de la muralla Sant Jordi, plaça de Sant Francesc, i passaran pel carrer Major, plaça de Santa Anna, muralla de Santa Tecla, carrer Riber, carrer Pere Berenguer de Vilafranca i plaça Major.