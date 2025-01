Tots els detalls sobre la Cavalcada de Reis de Reus: horaris i recorregut

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja queda menys perquè Ses Majestats els Reis d'Orient arribin a Reus. El proper 5 de gener tindrà lloc la tradicional Cavalcada pels carrers del centre de la ciutat. A les 16:30 h, arribaran a la plaça d'Anton Borrell i a les 18:30 h, des del capdamunt del carrer Ample, començarà la Cavalcada de Ses Majestats, encapçalada per l'estel, que la guiarà. En arribar a l'Ajuntament, els tres reis sortiran al balcó per rebre les claus de la ciutat.

El recorregut de la Cavalcada de Reis 2025 serà el mateix que l’any passat. Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a les 16:30 h després de sobrevolar el cel de la ciutat i entraran a la plaça Anton Borrell del Parc de Sant Jordi. Vindran ja amb els seus carruatges per saludar als nens i les nenes i preparar-se per començar la Cavalcada.

A les 18:30 h sortirà des del capdamunt del Carrer Ample, encapçalada per l’Estel, i continuarà per l’avinguda Prat de la Riba, el carrer del President Companys, el carrer de Sant Joan, el raval de Jesús, el raval de Martí Folguera, el raval de Robuster, el raval de Sant Pere, la plaça de la Puríssima Sang, el raval del Pallol, la plaça de Catalunya i el carrer de l’Amargura. Passa també pel carrer Doctor Robert, però per motius de seguretat no hi podrà haver públic, ja que és massa estret.

Quan la comitiva arribi a la plaça del Pintor Fortuny, baixaran els patges, els músics i els Reis a dalt de bigues romanes, fins a la plaça del Mercadal, on recolliran les Claus de la Ciutat de mans de l’alcaldessa.