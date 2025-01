Aquestes són les restriccions de trànsit per la cavalcada dels Reis Mags a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge arribaran Els Reis d'Orient a Tarragona i com ja és tradició faran un recorregut per la ciutat. La visita de Ses Majestats generarà afectacions en la mobilitat d’aquesta part de la ciutat.

Per tot plegat, hi haurà una sèrie de restriccions de circulació i prohibicions d’estacionament tant de cotxes com de motocicletes al llarg de tot el recorregut.

Aquest començarà a les 18:15 h amb l’arribada al Serrallo. Des d’allà, després de saludar des del balcó del Teatret, pujaran a les carrosses per iniciar la cavalcada oficial.

Aquesta arrencarà a les 19:00 h al carrer Reial i passarà pels carrers Apodaca, plaça de la Mitja Lluna, Unió, Rambla Nova, Sant Agustí, Portalet i finalitzarà a la plaça de la Font cap a les 20:30 h. Aquests carrers quedaran totalment tallats i es prohibirà l'estacionament de cotxes i motocicletes al llarg de tot el trajecte de la cavalcada.

A més, la Guàrdia Urbana ha destacat la importància de respectar la senyalització i seguir les indicacions dels agents de seguretat durant l'esdeveniment. També ha facilitat una sèrie de consells per garantir que tothom pugui gaudir de la Cavalcada amb seguretat.

En primer lloc, expliquen, és fonamental seguir en tot moment les indicacions del personal de l’organització. També s’aconsella portar la documentació personal a sobre i assegurar-se que la resta dels acompanyants també la portin.

Per evitar accidents, és important evitar pujar a contenidors, mobiliari urbà o altres estructures altes. No es recomana travessar la calçada durant la cavalcada, ja que és perillós, i tampoc baixar a la calçada per recollir els caramels mentre passin les carrosses, ja que poden arrencar en qualsevol moment, fins i tot quan estiguin aturades.

És crucial col·locar-se darrere de les tanques o en les zones habilitades per a espectadors, respectant sempre els elements de seguretat instal·lats per l’organització. També està prohibit intentar pujar a les carrosses o llençar qualsevol objecte a les carrosses i la seva comitiva.

Cal mantenir els més petits vigilats en tot moment per evitar qualsevol tipus de perill. En cas de trobar un infant perdut, és important acompanyar-lo fins a la policia o als equips de seguretat.

En situacions d’emergència, es recomana mantenir la calma i contactar amb els organitzadors, els cossos de seguretat o els serveis d’emergència disponibles, o bé trucar al 112.

Si assisteix en grup, és aconsellable establir un punt de trobada que estigui lluny del recorregut de la cavalcada per evitar confusions. Finalment, per gaudir de l’esdeveniment amb total comoditat, és important portar calçat i roba còmoda i adequada a la climatologia del dia.