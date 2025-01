La feina que s’amaga darrere de la Cavalcada de Reis

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La nit de la Cavalcada de Reis és la nit més màgica de l’any. Sobretot per als més petits, que omplen d’il·lusió els carrers de Tarragona per a rebre els Reis d’Orient i, òbviament, els seus regals. Per aconseguir que aquest tradicional esdeveniment sigui un èxit any rere any, moltes persones treballen silenciosament durant els mesos previs fent tots els preparatius per a l’arribada de Ses Majestats.

La Brigada Municipal té la responsabilitat de posar a punt les disset carrosses que surten cada 5 de gener. I és que no només vetllen pel bon manteniment de la ciutat realitzant tasques de reparació i conservació, sinó que també s’encarreguen de la preparació dels grans actes festius que se celebren a la ciutat, com la recepció i desfilada dels Reis Mags. Per aconseguir que aquests elements que donen vida a la Cavalcada —la majoria, centenaris— tornin a lluir amb tota la seva esplendor, compten amb la mà d’un artista. La d’Alejandro Ayxendri.

Fa 10 anys que es va jubilar com a pintor i retolista de la Brigada, però les seves ganes de treballar mai han marxat. Per aquest motiu, continua col·laborant en la preparació d’aquesta celebració que va arribar a Tarragona per primera vegada el 1910. Ell mateix explica que, des de fa temps, això va deixar de ser una feina i es va convertir en una «passió», la qual viu sempre «amb molta il·lusió». Ayxendri va iniciar la seva trajectòria professional amb només 14 anys, quan va començar com a aprenent al Taller Egea, un antic negoci de rètols publicitaris situat al carrer Fortuny.

Va fer carrera allà fins que, als anys vuitanta, es va incorporar a la Brigada Municipal. Primer, a les instal·lacions municipals que hi havia al carrer Jaume I i, posteriorment, a la seu actual, ubicada al polígon Francolí. Durant aquesta època, va pintar els enormes domassos que es pengen al carrer Portalet per Sant Magí i Santa Tecla. També és l’autor de molts dels grans cartells que s’ubiquen als trams centrals de la Rambla Nova per a anunciar festes o actes. De fet, en el llenguatge municipal, aquestes il·lustracions es coneixen com un Ayxendri.

Des de fa 50 anys, forma part de l’equip que organitza la Cavalcada de Reis. Se li va assignar la missió d’ordenar i controlar els vestits dels centenars de pastorets i patges que participen en la desfilada. «No tenia ni idea de com fer-ho», recorda entre riures Ayxendri, qui ha acabat creant un dossier amb tot el vestuari classificat perquè qui hagi d’assumir aquesta responsabilitat en un futur s’ho trobi tot ben mastegat. Enguany, és el primer cop que s’externalitza aquesta tasca que havia estat fent ell durant tantes dècades.

Més enllà de la roba, també s’ha estat encarregant del manteniment de les carrosses amb la Brigada, així com dels pessebres municipals. El Consell Municipal de la Cavalcada de Reis decideix, entre altres coses, els elements que necessiten una reparació abans de la desfilada. Aquest cop, ha estat el torn dels templets del Príncep i la Princesa, que han passat per les mans d’un fuster i han estat repintats per a recuperar la seva brillantor. Ayxendri recorda que un cop van haver de fer un forat en la panxa de l’elefant per poder comprovar per dins que l’estructura estava en bon estat, per la seguretat de la persona que hi va a sobre.

El conseller d’Espai Públic de l’Ajuntament, Guillermo García de Castro ha agraït el treball que fa la Brigada Municipal «perquè any rere any puguem gaudir dels pessebres municipals i, molt especialment, de la nostra cavalcada centenària». També ha posat en valor la feina d’Ayxendri, «un home clau en la preservació de les carrosses de Reis i les figures dels pessebres».