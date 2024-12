Tots els detalls sobre la Cavalcada de Reis de Tarragona: horaris i recorregut

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Reis d’Orient arribaran a Tarragona amb vaixell a la ciutat, després d’un llarg viatge per complir les il·lusions de petits i grans. Després de la seva arribada al Serrallo, els tres reis recorreran la ciutat acompanyats dels patges i carrosses.

La Cavalcada d’enguany comptarà amb una convidada d’excepció, Shera, la Patge de la Llum, que pujarà a la carrossa del Fanal, per il·luminar-nos a tots en aquesta nit tan màgica.

La comitiva reial passejarà pels principals carrers de la ciutat fins a arribar a l'Ajuntament, on rebran les claus de la ciutat de mans de l'alcalde per tal d'accedir a totes les cases de Tarragona i poder deixar els regals.

S'espera que a les 18.15 hores, arribin per via marítima al barri marítim Ses Majestats els Reis d’Orient -Melcior, Gaspar i Baltasar- des de terres de l’Orient, on seran rebuts per les sirenes dels vaixells i barques del port, així com per les 21 salves pirotècniques en homenatge a les magnànimes personalitats. Els patges també encendran bengales de colors per assenyalar la seva entrada a la ciutat.

Tot seguit, tindrà lloc el parlament de benvinguda als Reis i salutació per part del rei ros Gaspar en nom de Ses Majestats. Un cop acabat hi haurà els focs artificials de benvinguda als Reis i es traslladarà la comitiva fins al punt d’inici de la Cavalcada, a la plaça dels Infants i carrer Reial.

La Cavalcada

A les 19.00 h, des de la plaça dels Infants-carrer Reial, començarà la Cavalcada dels Reis. La Guàrdia Urbana motoritzada obrirà pas a la carrossa del Fanal de la ciutat de Tarragona, la carrossa de l’Estel, la de la Sínia i les del Dromedari, el Camell i l’Elefant.

L'itinerari previst serà: plaça dels Carros, carrer Apodaca, plaça de la Mitja Lluna, carrer Unió, la Rambla Nova (dos tombs), carrer Sant Agustí, Portalet i la plaça de la Font.

Cap a les 20.30 h, es preveu l'arribada a la plaça de la Font, amb els tocs dels clarins i timbales per saludar els Reis, el lliurament de les claus de la ciutat per part de l’alcalde i el missatge de pau a les nenes i nens per part del rei blanc Melcior i, finalment, el comiat.