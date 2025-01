La cavalcada dels Reis Mags de Salou repartirà un miler de peluixos

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La cavalcada dels Reis Mags a Salou repartirà aquest diumenge mil peluixos, que es llançaran des de les carrosses als assistents durant el recorregut, informa aquest divendres el consistori.

Aquestes joguines, donats de manera altruista per la botiga local 'online' Amor de Peluche, «mesuren entre 20 i 30 centímetres, són tous, amb dissenys variats i especialment pensats per garantir la seguretat dels nens, ja que no contenen peces dures ni extraïbles», explica l'Ajuntament.

«Volíem afegir una cosa especial als tradicionals caramels, un detall que emocionés a tothom. Els peluixos són universals i agraden en totes les edats», afirma Cristina Miró, responsable d'Amor de Peluche.

La cavalcada de Reis de Salou ja va repartir uns 600 peluixos el 2024 i l'èxit que va tenir aquesta iniciativa ha animat a la botiga a «multiplicar la seva contribució» aquest any.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, assegura que aquest «gest» d'aquesta empresa «reflecteix un gran compromís amb el municipi i amb els seus veïns, contribuint a fer encara més màgica i emotiva la nit de Reis».