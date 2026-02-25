Detectan un nido de avispa asiática en Tarragona: «Las picadas pueden provocar reacciones graves»

Un nuevo nido de avispa asiática ha sido detectado en el calle Johann Sebastian Bach de Tarragona, justo delante de las piscinas Tarraco. Vecinos de la zona aseguran que su presencia fue notificada días atrás, pero todavía no se ha intervenido para retirarlo.

La especie, conocida científicamente como avispa velutina, se ha extendido en los últimos años por la demarcación, generando preocupación tanto por la seguridad de las personas como por su impacto ambiental. Los expertos recuerdan que su comportamiento puede ser especialmente agresivo.

Rubén Alcázar, especialista en control de la especie, explicó en una entrevista al Diari Més que el principal riesgo son las picaduras, que en personas alérgicas, niños o mayores pueden provocar reacciones graves como choques anafilácticos. En personas sanas, una o dos picaduras suelen causar inflamación y dolor.

Más allá del riesgo directo, la avispa asiática afecta seriamente a la biodiversidad, depredando abejas y otros insectos polinizadores. Un solo nido puede eliminar a miles de abejas durante una temporada, comprometiendo la apicultura y el equilibrio de los ecosistemas.

El especialista advierte que no se debe manipular el nido directamente y recomienda avisar a los servicios competentes. La detección temprana y la retirada rápida son clave para evitar que el problema se multiplique en los próximos meses.

Aunque es imposible erradicar completamente la especie, las actuaciones selectivas y los sistemas de control pueden disminuir significativamente su presencia, garantizando la seguridad de los ciudadanos y reduciendo el impacto ambiental en la ciudad.