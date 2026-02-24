Un pueblo de Tarragona se llena de influencers para una acción publicitaria de ColaCao

Carla Flila, Leto, Carliyo el Nervio, Fabiana Sevillano, Manu Rivas, Andrea Mengual, Juan Pérez, Pablo Vera, Natalia Palacios o Lucía de la Puerta son algunos de los influencers con miles de seguidores que estos días han puesto rumbo a Prades, un pequeño municipio del Baix Camp, para participar en una acción publicitaria organizada por ColaCao.

El grupo se hospeda en los Xalets de Prades, un complejo rural situado en pleno corazón del Parque Natural de las Montañas de Prades. Aunque el alojamiento es conocido por sus cabañas en los árboles, en esta ocasión los influencers se han instalado en otras de sus cabañas de madera, igual de acogedoras y con vistas privilegiadas al bosque.

El primer día del campamento ha estado marcado por la adrenalina del paintball en las instalaciones de Prades Aventura, un espacio dedicado al ocio sostenible y las actividades al aire libre. Equipados con los trajes protectores, los creadores han participado en varias misiones ambientadas en un pueblo del Oeste americano, mientras grababan vídeos y compartían su experiencia a través de vídeos en las redes sociales.

La acción forma parte de una estrategia de marketing experiencial con la que ColaCao busca conectar con las nuevas generaciones a través de creadores de contenido con miles de seguidores -algunos perfiles rozan el millón-. En redes sociales, los clips y publicaciones desde Prades ya acumulan miles de reproducciones y comentarios.

Más allá de la campaña, el municipio de Prades también ofrece un escenario perfecto para una escapada entre naturaleza y patrimonio. Conocida como la “Vila Vermella” por el color rojizo de su piedra, la localidad combina encanto medieval con rutas de senderismo y miradores panorámicos. Su Plaza Mayor porticada o la ermita de l’Abellera son algunos de los rincones más visitados.

Los Xalets de Prades son uno de los alojamientos más singulares de la provincia. Con más de 40 cabañas ecológicas, jacuzzi, piscina y actividades como observación astronómica, se han convertido en un referente del turismo sostenible. Su entorno, junto con propuestas como Prades Aventura, consolida a este pueblo de montaña como un nuevo epicentro de experiencias rurales… y ahora también, virales.