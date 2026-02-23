Los 16 restaurantes de Tarragona recomendados por la Guía Michelin 2026

La provincia de Tarragona ha colocado 16 de sus restaurantes entre los recomendados por la Guía Michelin 2026, consolidando su posición en el mapa gastronómico de Cataluña. Establecimientos de varios municipios de la demarcación han recibido el reconocimiento en un acto celebrado en el Auditori de Girona, que ha reunido a más de 200 profesionales del sector.

Los restaurantes de la provincia de Tarragona recomendados por la Guía Michelin 2026 son: L’Alkimista, Ferran Cerro y VÍTRIC Taverna Gastronòmica en Reus, L’Hort en Arnes, El Terrat y Barquet en Tarragona ciudad, Gaudium en Altafulla, La Llotja en L’Ametlla de Mar, Hiu, Miramar y Bresca en Cambrils, Celler Joan Pàmies en Riudoms, La Morera de Pablo & Ester en Salou, Cal Travé en Solivella, Vinum en Torroja del Priorat y Els Jardins del Tancat en Alcanar.

En toda Cataluña, hasta 151 restaurantes han sido recomendados por la Guía Michelin, lo que representa casi un 20% del total en España. La distribución refleja la fuerza de la gastronomía catalana: 83 en Barcelona, 39 en Girona, 16 en Tarragona y 13 en Lleida, con presencia en 76 municipios de toda la comunidad.

El evento ha contado con la participación de Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank en Catalunya, quien ha destacado el dinamismo y la resiliencia de la restauración, describiéndola como un sector “estratégico que combina tradición y modernidad”. Gonzàlez ha subrayado el compromiso de CaixaBank a través de Food&Drinks, su división especializada en soluciones para restaurantes, bares y cafeterías.