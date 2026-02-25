El gobierno español publica en la web de la Moncloa los documentos desclasificados del 23-F

El gobierno español ha publicado en la web de la Moncloa los documentos desclasificados del intento de golpe de estado del 23-F de 1981. La información se ha hecho pública a la una del mediodía, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado la orden de desclasificación aprobada el martes en el Consejo de Ministros. La documentación publicada incluye 153 «unidades documentales» de los ministerios del Interior, Defensa y Exteriores. Así, se incluyen documentos de la Guardia Civil, la Dirección General de la Policía, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o del Archivo General e Histórico del Ministerio de Defensa. Los documentos se pueden consultar en el siguiente ENLACE.

En la orden publicada este miércoles en el BOE, se argumenta que la desclasificación de estos documentos ya no supone «un riesgo» para la «seguridad y defensa del Estado». Se defiende la publicación de esta información amparándose en el derecho funmdaental a la libertad de información que proclama la Constitución, así como en el derecho de la ciudadanía a acceder a los archivos y registros administrativos.