Redessa Tecno estrenará un espacio para divulgar qué son la ciencia y la innovación a finales de año

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Redessa Tecno, en el Tecnoparc, estrenará un nuevo espacio destinado a divulgar qué implica ser Ciudad de la Ciencia y la Innovación y acercar a la ciudadanía los proyectos que se están desarrollando bajo este paraguas. El montaje expositivo se inaugurará durante el último cuatrimestre del año.

ExproReus ya dispuso de un espacio dedicado a la ciencia y la innovación, con actividades dirigidas a los más jóvenes. La voluntad de la nueva propuesta va «más allá». En forma de entornos como un laboratorio, un museo, un mercado, un jardín o un hospital, se conectarán las 69 iniciativas que tejen el ecosistema. Contará con zonas expositivas, talleres de experimentación y encuentros de cocreación y escucha.

Además de explicar qué supone el distintivo y aterrizar el concepto de la innovación, se pretende que ayude a crear espacios de reflexión, cocreación e impulso de procesos colaborativos, atraer talento e inversión vinculados al ecosistema científico y tecnológico y fomentar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Por eso, su visita está pensada, especialmente, para centros educativos del territorio, estudiantes, entidades locales, agentes de innovación y empresas. En sus primeros pasos, pondrá el foco en la investigación, el desarrollo y la innovación de los sectores agroalimentario, nutrición, salud y TIC.

Este espacio de divulgación fue una las ideas que se presentaron en la segunda Jornada de Innovación Municipal, que tuvo lugar ayer en firaReus Events. El encuentro reunió cerca de 200 técnicos y expertos de la administración local de Reus y otros municipios catalanes. La convocatoria tenía como objetivo compartir experiencias y reflexionar sobre el papel de la innovación en la transformación de las políticas públicas. Formaron parte perfiles como Jaume Miralles, director general de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Datos a la Administración de la Generalitat de Catalunya, y representantes de ayuntamientos como Viladecans, Sant Feliu, Sant Boi de Llobregat y Mataró, además del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

La propuesta se dirige a estudiantes, entidades, empresas y agentes de innovación

En el caso de Reus, además del punto dedicado a la innovación, se compartieron detalles del sandbox, un lugar controlado que permitirá llevar a cabo pruebas y tests de nuevos productos, servicios o tecnologías innovadoras de manera segura y controlada, que se espera que esté a punto el último cuatrimestre del año. También se explicó cómo funcionan la comunidad Reus Talent Global, que conecta reusenses de todo el planeta, el proyecto RENATUReus y el planteamiento del Pla de Barris i Viles.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, puso de relieve la jornada como una iniciativa para crear un espacio de encuentro y trabajo entre técnicos y expertos de la administración local en torno al papel de la innovación «como motor de progreso y transformación de las políticas públicas locales». «Desde Reus, queremos ser también ciudad de referencia en la transformación de la administración local, en el marco de nuestro posicionamiento como Ciudad de la Ciencia y la Innovación: una apuesta de ciudad que, conjuntamente con los agentes económicos y sociales, estamos consolidando en todos los ámbitos de actividad posibles», expresó.

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, destacó que la capital del Baix Camp es una ciudad «que aprende, experimenta y se atreve a hacer las cosas de otra manera», añadiendo que la jornada «es un ejemplo de la voluntad de tener una mirada larga y abierta». Para el edil, el futuro de los municipios «pasa por la innovación, pero también del talento, la motivación y el compromiso con la ciudadanía».