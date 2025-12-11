Reus saca pecho de la distinción como Ciudad de la Ciencia e Innovación con una nueva campaña

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus quiere seguir sacando pecho del reconocimiento recibido este año como Ciudad de la Ciencia de la Innovación y, por este motivo, pretende que todo el mundo sea bien consciente gracias a la nueva campaña promocional. Bajo la nueva marca ‘Reus, Ciutat de la Ciència i Innovació’, se han impulsado varias líneas para dar a conocer los 69 proyectos innovadores que le valieron en la ciudad la distinción otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por este motivo, desde Redessa y el Ayuntamiento de Reus se prevé una fuerte campaña con una nueva imagen basada en una Rosa de Reus 2.0, diseñada por la agencia Feeling Wow, y con varios proyectos que se irán desarrollando durante el año 2026.

«Esta es una ciudad donde la innovación impacta, estamos una referencia y, por eso, queremos hacer valer todo el trabajo hecho por parte del Ayuntamiento y todas las instituciones y entidades que se han sumado», remarca al concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de Reus, Josep Baiges. Con respecto a este 2026, la ciudad trabaja para acercar los proyectos a la ciudadanía con varias iniciativas, como es el caso de la creación de una página web específica para hablar sobre la distinción que ya está activa. En esta, que se puede acceder con el enlace https://ciencia-innovacio.reus.cat/, se pueden conocer los 69 proyectos clasificados en tres categorías; ciudadanía, empresa y organización.

También se prevé crear un nuevo espacio «multifunción» de divulgación de la innovación que estará operativo al segundo semestre de 2026 y abierto a la ciudadanía, pero destinado especialmente a los centros educativos y estudiantes. La voluntad es que sea un lugar dónde encontrar casos prácticos sobre como innovan las empresas ubicadas en el territorio. Además, también está previsto incorporar un agente de innovación al organigrama municipal que se dedicará a hacer un seguimiento de todos aquellos proyectos vinculados a la distinción y, al mismo tiempo, fomentar la innovación. «La innovación es un poco etérea, por eso tenemos la voluntad que la gente, además de saber que somos Ciudad de la Ciencia de la Innovación, entienda también cuál es el impacto en la vida de la gente», argumenta la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.

¿Qué implica?

El hecho de que Reus fuera distinguida el pasado mes de mayo como Ciudad de Ciencia e Innovación permitió que la ciudad se incorporara a la Red Innpulso que, conjuntamente con los otros nombramientos, la integran 112 municipios de todo el Estado. Formar parte facilita compartir experiencias y buenas prácticas en materia de innovación, así como participar en proyectos colaborativos en el ámbito de la ciencia y la investigación. Entre las iniciativas que le supusieron ganar la distinción en la capital del Baix Camp encontramos el Hub Foodtech & Nutrition, la App de seguridad, la Ganxeta, el Bus X Tú, el Soulfood, el Observatorio de Ciudad, el RENATUReus o el Sandbox, entre otros.