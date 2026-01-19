Redessa prevé hacer una prueba piloto de un nuevo espacio para testar tecnología este 2026

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Redessa sigue avanzando en la definición del nuevo sandbox, un espacio controlado que tendrá que servir para hacer pruebas y test en nuevos productos, servicios o tecnologías innovadoras de una manera segura y controlada. Tal como destacan desde la empresa municipal, estos entornos facilitan los procesos de innovación en poder hacer pruebas de una manera supervisada y delimitada con el fin de validar la efectividad de modelos de negocio o tecnologías emergentes. El consejero delegado de Redessa, Josep Baiges, explica que con este sandbox se pretende «posicionar la ciudad como un laboratorio de innovación y un entorno atractivo para la llegada de nuevos proyectos». «Reus puede convertirse en un referente en la prueba y validación de soluciones tecnológicas, especialmente en ámbitos donde tenemos fortalezas consolidadas», añade. Precisamente, esta iniciativa forma parte de los 69 proyectos que el Ayuntamiento de Reus presentó para ganar la distinción como Ciudad de la Ciencia y la Innovación otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según afirman, la idea es que la prueba piloto llegue al primer semestre de este 2026, aunque todavía se está definiendo cómo será esta. Según afirman desde Redessa, entre los espacios más adecuados para acoger este tipo de proyectos destaca el entorno del Parque Tecnológico y de Innovación del Tecnoparque, aunque la ubicación definitiva dependerá de las características del piloto. Ahora bien, los detalles de esta prueba se prevé que estén definidos teniendo en cuenta la opinión de las empresas locales y agentes económicos del territorio, ya que se han impulsado mesas sectoriales para analizar qué modelos de sandbox responden mejor a los retos y necesidades.

Los detalles de la prueba se definirán con la opinión de empresas del territorio

Este proceso participativo será «clave para definir las primeras convocatorias de proyectos». «Hemos trabajado con las empresas del territorio para entender qué necesidades tienen y qué tipo de pruebas querrían desarrollar. Este diálogo es imprescindible para que el Sandbox Reus tenga sentido y responda realmente a sus necesidades», comenta el consejero|conseller delegado de Redessa. Al fin y al cabo, este espacio de prueba y validación va destinado a empresas, emprendedores y empresas emergentes de sectores diversos como la salud, el agroalimentario, la logística, la sostenibilidad o las soluciones digitales, entre otros.

Otros ejemplos

El proyecto incluye las fases de diseño, creación, testatge y consolidación y se ha tomado como referencia experiencias de éxito con respecto al ámbito nacional e internacional. Concretamente, el reconocimiento de Reus como Ciudad de la Ciencia y la Innovación permitió que el municipio se incorporara a la Red Innpulso y, de esta manera, representantes políticos y técnicos han visitado los municipios de Sant Feliu de Llobregat y Alcoy para conocer su experiencia con el fin de impulsar el proyecto. «Formar parte de la Red Innpulso nos permite acceder a experiencias similares de otras ciudades que forman parte de la red y eso nos ayuda a identificar buenas prácticas, evitar errores y adaptar modelos que ya han funcionado en municipios con realidades parecidas en la nuestra», destaca Baiges. Al mismo tiempo, considera que este «intercambio» permitirá acelerar mucho el proceso y «nos permite diseñar un sandbox más ajustado a las necesidades del tejido empresarial de Reus».

El Tecnoparque es el principal candidato para acoger la prueba piloto del sandbox

Fue el pasado mes de mayo de 2025 en que Reus recibió oficialmente la distinción conjuntamente con otros 21 municipios de todo el Estado como Granollers, La Vall d'Uixó, Bilbao, Cieza, Burgos, Manresa o Sant Joan Despí. Todas estas localidades se adhirieron a la Red Innpulso, que ya suma hasta 112 municipios. El objetivo de esta red es ofrecer un espacio de encuentro entre poblaciones comprometidas con la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.