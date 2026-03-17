El ecosistema de las Balsas del Pedret de Reus atrae más de 60 especies de fauna y flora

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Les Balsas del Pedret ya son una realidad. El proyecto RENATUReus ha permitido crear un nuevo ecosistema en el entorno de Aigüesverds, concebido como un espacio naturalizado de protección de la fauna y la flora. La inauguración institucional tuvo lugar el sábado y fue acompañada por un bioblitz para detectar, identificar y conocer la biodiversidad local. En total, durante el paseo, se avistaron 64 especies diferentes entre aves, insectos, anfibios, hongos y plantas.

Artur Degollada, de Gestió Natural, fue el encargado de guiar la veintena de exploradores que se sumaron a la aventura. La mayoría de los participantes eran noveles en un bioblitz y tenían que aclimatarse, primero, a utilizar iNaturalist, la aplicación utilizada para registrar los descubrimientos. El directorio continuará abierto para cualquier persona que pase por las Balsas del Pedret y quiera compartir sus aportaciones.

El experto valora que la cifra es «importante», sobre todo si se tiene en cuenta que no se había planteado con el objetivo de «encontrarlo todo con gente especialista», sino que consistió en un paseo. Se vieron rapaces como el águila calzada, el gavilán o el abejero europeo, conocido por su dieta, basada en el consumo de himenópteros, incluida la invasora avispa asiática. También, aves coloridas y de combinaciones cromáticas chillonas, como el verderón, el verdecillo, varias especies de golondrina, la lavandera blanca, la abubilla, el carbonero común o la exótica cotorra argentina, bien visible en más lugares de la ciudad, como Mas Iglesias o el entorno del Campus Bellissens.

Degollada: «Obras así permiten recuperar espacios que son oasis de vida»

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Daniel Rubio, subraya que «uno de los elementos más importantes del proyecto RENATUReus ha sido, sin duda, la participación y la sensibilización ciudadana». «Renaturalizar la ciudad no es sólo transformar espacios físicos, sino también generar conocimiento, implicación y amor por la naturaleza que tenemos cerca de casa», expresa. Por eso, actividades colectivas como los bioblitz permiten «que muchas personas descubran la biodiversidad que nos rodea y entiendan la importancia de protegerla». «Nos permiten observar, identificar y aprender sobre la flora y la fauna de este espacio, pero, sobre todo, nos ayudan a construir una estima hacia la naturaleza urbana», cierra.

Degollada valora que, en el presente, «todo el planeta está completamente modificado por el ser humano», pero proyectos como las Balsas del Pedret «permiten recuperar espacios que son oasis de vida». «Donde hay agua, hay vida, y permiten que especies que han ido perdiendo ecosistemas acuáticos, como las lagunas, lo compensen», analiza. De hecho, en diciembre «ya había fauna acuática». Zampullines y ánades azulones habían decidido recompensar con su presencia.. «No sabemos ni cómo, pero la fauna necesita y se va repoblando de manera natural», menciona.

En este escenario, la zona húmeda «es reciente todavía» y predice que «todavía tiene que llegar mucha más fauna acuática». El punto de partida será el desarrollo de la vegetación. Hará falta seguir investigando y estudiando la evolución de la biodiversidad, pero «crecerá mucho más», concluye.