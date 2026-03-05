El Tecnoparc suma más de 4.500 profesionales del sector tecnológico y de la innovación

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El distrito del Tecnoparc suma más de 4.500 profesionales trabajando en el sector de la tecnología y la innovación a lo largo de las 140 hectáreas que ocupa. En estas hay ubicadas empresas, centros de investigación y otras infraestructuras o equipamientos de referencia como el Campus Bellissens de la URV o el Hospital Universitario Sant Joan de Reus. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, remarca que «desde Redessa estamos trabajando desde hace unos años, y más intensamente desde hace unos meses, al ocurrir como primer distrito de innovación de la demarcación y, por lo tanto, toda la estructura que vamos montando alrededor es en esta línea». Con el fin de cumplir con este objetivo, desde el Ayuntamiento se ha redactado un estudio con el fin de detectar las necesidades a cubrir para conseguirlo.

Ahora bien, este estudio también ha detectado el potencial que tiene el espacio con cifras destacables como el espacio del distrito ya acoge a 3.300 estudiantes, se desarrollan más de 600 actividades de investigación, más de una setentena de empresas del sector y se asesoran anualmente una quincena de empresas emergentes. También señalan como relevante la actividad desarrollada en los tres centros de empresa de Redessa; Tecno, Cepid e Innovación, que suman casi 1.500 profesionales. Además, en un futuro se sumará un nuevo centro, el InnoReus. «Detrás de estos números hay muchísimo trabajo. Mucha gente que se dedica a hacer eso posible y, por lo tanto, la referencia también se tiene que construir mostrando aquello que tenemos como territorio», valora a la alcaldesa.

A su vez, el concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de Reus, Josep Baiges, destaca que «Reus es una capital y se lo ha ganado. Queremos que la gente de Reus sea consciente de lo que hay en esta ciudad y subamos nuestra autoestima. Ahora hablamos de que somos referencia en el comercio o la cultura, pero también somos capital del conocimiento». Una reivindicación de que llega un año después de que el Estado confirmara que Reus pasaría a ser considerada como Ciudad de la Ciencia y la Innovación.

Una quincena de start-ups participan anualmente en la Incubadora Redessa

Agentes implicados

Por otro lado, varias entidades vinculadas al distrito y a la actividad relacionada con el conocimiento se han pronunciado al respecto dando apoyo a la creación del distrito tecnológico. Ha sido, por ejemplo, el caso de Joan Josep Vendrell, director del IRB CatSalud, anteriormente denominado IISPV, que considera importante «que este país se dé cuenta de que nuestro ecosistema no tiene que ser monocèntric. Aquí en Reus es un ejemplo de lo que hay que poner sobre la mesa». Por su parte, el gerente territorial de Eurecat, Ignasi Papell, opina que «las cifras demuestran que tenemos todo aquello que necesitamos para potenciar este ámbito. Tenemos docencia, transferencia, tecnología, empresas, hubes y administraciones comprometidas. Eso es una oportunidad única que no se da en todas partes».

Por otra parte, desde Salut Sant Joan Reus-Baix Camp afirman que desde el hospital es «una satisfacción formar parte del Tecnoparc. El hospital y el Tecnoparque nacieron juntos y seguramente, uno sin el otro no serían lo mismo. Seguramente, un día el hospital será más que un Hospital Universitario gracias al Tecnoparc». Por su parte, de la URV, Urbano Lorenzo, defiende que «en la universidad se nos conoce para ser formadores, pero esta es sólo una parte de nuestra tarea. Somos también generadores de conocimiento, hacemos investigación y lo transmitimos en nuestro territorio».