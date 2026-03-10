Reus plantea generar sombra en lugares como el eje comercial Llovera-Monterols

Fotografía de archivo de una edición de verano de las Botigues al Carrer, en la que un sol de justicia domina la calle de Monterols.OLÍVIA MOLET

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

En un contexto de cambio climático y elevadas temperaturas estivales, el Ayuntamiento de Reus plantea crear mecanismos que generen sombra y confort en el espacio público. En concreto, el consistorio estudia que haya coberturas, bien sean fijas, como umbráculos, o temporales, como toldos, en las calles de Llovera y de Monterols, en la plaza de la Cultura de la Pau y en la Palma. Son lugares de fuerte soleamiento, de forma que se dificulta la estancia o, simplemente, el paso en épocas de intenso calor.

Atravesar el eje comercial Llovera-Monterols en verano es un desafío. El fajo de sol ocupa prácticamente la totalidad de la vía, dejando sólo sendas franjas de sombra en sus extremos. En consecuencia, los peatones se acumulan y sólo unos pocos se atreven a pasear, deprisa, por el bello medio de la calle. Los sistemas de generación de sombra del eje Llovera-Monterols, así como en la Palma, se idean con carácter temporal y estacional y a través de elementos textiles.

En el caso de la plaza de la Cultura de la Pau, paralela al paseo de Prim y junto a la Biblioteca Central Xavier Amorós, la actuación se centrará en el área de juegos infantiles existente, con la preparación de un gran umbráculo que dé «un mejor confort» a los niños y niñas que lo utilizan.

En la Palma, la intervención se producirá en la plaza exterior, un teatro al aire libre con capacidad para unas 800 personas que permite programar actividades bien diferentes, como conciertos, cine al fresco, festivales o exhibiciones de habilidades.

El Ayuntamiento de Reus ya ha encargado a la empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis la redacción del proyecto de generación de sombra en el espacio público. Se espera que esté listo en el plazo de un mes.

Hay que recordar que, por la ciudad, ya hay distribuidos refugios climáticos públicos para ayudar a combatir situaciones meteorológicas extremas, como las olas de calor. Los equipamientos —como las bibliotecas, los mercados o los centros cívicos—, las Piscinas Municipales o zonas arborizadas sirven para ofrecer protección en estos casos.

En paralelo, se está trabajando para habilitar nuevos refugios climáticos. Ejemplo son los patios naturalizados de las escuelas General Prim, Teresa Miquel, Marià Fortuny y Pompeu Fabra, que cuentan con pérgolas vegetales y elementos naturales y que se abrirán a la ciudadanía en horario no lectivo para ofrecer lugares de confort. Uno quinto se habilitará en la Escuela Eduard Toda.

También los comercios han abierto puertas y han actuado como refugios climáticos ante las altas temperaturas de veranos anteriores, ofreciendo fresco, agua y lavabo a quien lo necesite.