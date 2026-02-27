La Escuela General Prim iniciará la prueba piloto de abrir el patio a la ciudad mañana sábado

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Escuela General Prim abrirá su patio a la ciudad en horario no lectivo en el marco de una prueba piloto de patios abiertos. Esta prueba empezará mañana sábado 28 de febrero con el objetivo de optimizar el uso de los centros educativos, cosa que permite un uso comunitario de los patios como un parque municipal más, especialmente en aquellos barrios donde hay más falta de esta tipología de espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía. Este anuncio se ha hecho en medio de la expectación generada por la inauguración del nuevo refugio climático en el patio de la escuela, proyecto impulsado desde el programa RENATUReus que pretende la renaturalización de la ciudad y financiado por los fondos europeos Next Generation. Este se suma a los patios de las escuelas Pompeu Fabra, Marià Fortuny y Teresa Miquel. La inauguración se ha llevado a cabo con la presencia de múltiples familias del centro, que se han acercado para disfrutar del nuevo espacio en un acto que se ha acompañado con una merienda y un espectáculo musical.

En cuanto al proyecto de patios abiertos, la prueba piloto que inicia mañana permitirá valorar los resultados y plantear implementarlo en otros centros educativos de la ciudad. El horario de apertura variará según el calendario escolar; mientras haya clases, de lunes a viernes, se podrá acceder a partir de las 16.30 horas o más tarde en caso de que la comunidad educativa del centro tenga que hacer uso de las instalaciones. Los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares el patio tendrá el mismo horario de apertura que el resto de parques de la ciudad. Por lo tanto, abrirá desde las 8 horas y cerrará a las 20 horas de noviembre a marzo, a las 21 horas abril, mayo, septiembre y octubre y a las 22 horas de junio a agosto.

Con respecto al refugio climático, para mejorar la condición drenante del suelo, la mayor parte de la superficie del patio se ha sometido a una actuación de despavimentación. El pavimento de hormigón se ha sustituido por pavimentos blandos como el sablón, la arena, la madera triturada o la corteza de pino. También se han plantado 22 árboles y 1.513 plantas y se han completado las zonas de juego con elementos de equilibrio, zonas de arenales y elementos naturales como rocas o maderas. Para generar una zona de sombra se ha construido una pérgola vegetada que acoge una gradería en el interior, generando un espacio confortable y ofreciendo un aula exterior a la escuela.