El RENATUReus ha servido «para dar un impulso» a la renaturalización de la ciudad

La balsa|alberca naturalizada se encuentra en el entorno de Aigüesverds y se ha creado para fomentar la biodiversidad y acercar la ciudadanía a la naturaleza.

El RENATUReus fue uno de los grandes protagonistas del 2025. Con un presupuesto superior a los 4 millones de euros, el macroproyecto, financiado en buena parte por fondos europeos, ha servido para «dar impulso a una línea estratégica del gobierno de la ciudad, como es la renaturalización, tanto de la trama urbana como periurbana o perinatural», valora al concejal del área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, Daniel Rubio. La ayuda ha permitido «acelerar» unas actuaciones y planificaciones que «si hubiéramos tenido que esperar a encontrar recursos del Ayuntamiento sería mucho más difícil». Las balsas del Pedret, en el entorno de Aigüesverds, y los refugios climáticos en cuatro escuelas son los ejemplos más fehacientes de qué se ha llevado a cabo.

Les balsas se han creado para favorecer la biodiversidad y facilitar la aproximación de la ciudadanía a la naturaleza, a través de un mirador elevado y puntos de acecho. Con masas de agua y vegetación, y con la delimitación de zonas de acceso restringido, buscan convertirse en un punto de atracción para aves, anfibios, reptiles, insectos y fauna y flora autóctona. Por otra parte, las escuelas General Prim, Teresa Miquel, Pompeu Fabra y Marià Fortuny han estrenado patios más confortables, con pérgolas y umbráculos, árboles y arbustos y pavimentos vivos.

Tampoco pasa por alto la transformación de la rotonda de la avenida de Riudoms más próxima al Parc de la Festa, que es el primer sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) y que se completa con los jardines pluviales del Parc del Lliscament. En la calle de Astorga, se han preparado nuevos huertos urbanos, espacios comunitarios de cultivo ecológico.

Los proyectos se han dejado notar en otros puntos de la ciudad, con acciones de renaturalización de calles, plazas, intersecciones viarias y otros puntos urbanos, como la implantación de alcorques vivos en la placita del Doctor Sabater o la calle de Sant Pancraç.

RENATUR 2.0

A partir de ahora, Rubio asegura que la idea no es dejar atrás las tareas de renaturalización, sino que «los proyectos tendrán su recorrido». Menciona que en el plan de inversiones se tienen en cuenta acciones vinculadas con espacios verdes y mantenimiento de caminos y rieras. Asimismo, «estaremos muy atentos para ver si hay otros RENATUR 2.0 en el cual el Ayuntamiento se pueda acoger, sean de la Fundación Biodiversidad o cualquier línea de financiación supramunicipal que nos ayude a sacar adelante los proyectos que quedarán en cartera».