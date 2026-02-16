Adjudican la redacción del proyecto del refugio climático de la escuela Eduard Toda de Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a Gallego Arg SLP el contrato para la redacción del proyecto de renaturalización del patio de la Escuela Eduard Toda. Con este ya son cinco los proyectos de refugios climáticos en los patios de los centros educativos de Reus que impulsa el Ayuntamiento. Los otros cuatro están en las escuelas General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny y Teresa Miquel.

Las actuaciones de naturalización tienen como objetivo adaptar los patios al contexto climático de aumento de temperaturas generando zonas de estancia confortables a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Además de mejorar el confort de los patios para usos escolares, estos espacios naturalizados también se pueden plantear para ser espacios accesibles a toda la ciudadanía en horario no escolar.

El proyecto ejecutivo de la naturalización del patio de la Escuela Eduard Toda se basará en el proyecto básico redactado por el despacho El globus vermell y financiado por el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en el marco de la iniciativa Patis x Clima. La comunidad educativa de la Escuela Eduard Toda, con la implicación del Ayuntamiento, trabajó con el equipo de El globus vermell para el rediseño de su espacio exterior.

Fruto de este proceso participativo, tanto el proyecto básico como el proyecto ejecutivo que ahora se redactará se proponen ampliar las zonas verdes actuales de la escuela y crear nuevas; mejorar las zonas de juego; crear espacios protegidos del sol; y diversificar los usos lúdicos exteriores.

Igualmente, plantea soluciones de adaptación y mitigación como el aumento de la cobertura vegetal en diferentes estratos para favorecer la biodiversidad y la gestión del agua mediante recogida y almacenaje de pluviales, así como la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible y la recuperación de las superficies permeables para evitar aguas torrenciales y favorecer la infiltración.

El contrato para la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de obras se ha adjudicado con un presupuesto de 10.890 euros (IVA incluido)

Cuatro refugios climáticos más

El Ayuntamiento de Reus ya ha finalizado las obras de las intervenciones de naturalización de entornos escolares y refugios climáticos en las escuelas General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny y Teresa Miquel. Los cuatro proyectos suponen la primera fase del Plan de Refugios Climáticos de Reus. El contrato se adjudicó a la empresa M. I. J Grusa SA con un presupuesto de 1.027.643,31euros (IVA incluido).