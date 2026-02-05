Finaliza la prueba piloto de la pérgola de la plaza Corsini de Tarragona, que ha costado 35.000 euros

Imagen de la prueba piloto de la pérgola retráctil de la plaza Corsini, instalada a finales de octubre.DIARIO MÁS

Publicado por Marta Omella

La prueba piloto de la futura pérgola retráctil de la plaza Corsini ya ha finalizado. La estructura, que tiene una superficie de 133 metros cuadrados, se instaló el mes de octubre para comprobar la viabilidad técnica del sistema de telas retráctiles. Se trata de una primera versión, parcial y temporal, del 'Envelat' que el Ayuntamiento prevé instalar sobre la plaza con el objetivo de generar sombra durante los meses más cálidos.

El proyecto global está presupuestado en 234.000 euros, mientras que la prueba piloto ha tenido un coste aproximado de 35.000 euros. Según explican desde Mercats de Tarragona, esta se dio por acabada oficialmente a principios de enero.

Después de este periodo experimental, indican, se está recopilando información y elaborando un diagnóstico para introducir ajustes y mejoras en el proyecto ejecutivo definitivo. La estructura temporal se conservará hasta la instalación del nuevo sistema. La previsión es que esta se pueda completar a lo largo del verano, aunque el calendario «dependerá de los próximos pasos».

Mientras el consistorio completa sus informes técnicos, la ciudadanía hace su propia valoración. «No lo acabo de entender. Creo que tal como se ha colocado cuesta ver si realmente tiene algún beneficio. Además, está en un espacio de paso, donde la gente no se detiene», opina Beatriz Pérez, que desayuna cada día en la plaza. El proyecto definitivo tampoco le acaba de convencer. «Es de las únicas plazas en Tarragona donde toca el sol, cosa que se agradece. En verano ya tenemos los parasoles», comenta.

«A mí me gusta. Creo que es bonito y es cierto que en verano aquí hace muchísimo calor, nos irá bien la sombra», dice, en cambio, Ángel De la Morena. Es vecino de la calle Soler, pero confiesa que hasta ahora no conocía el proyecto.

«Hace meses que veo que han puesto esto aquí, pero no sabía qué era», admite. El proyecto final es chulo, pero siendo sinceros, la prueba me parece completamente inútil. Paso por la plaza casi cada día y nunca he visto las telas desplegadas o alguien protegiéndose del sol debajo», señala.

«Yo sí que he visto las telas algunos días», asegura Ketan Kumar, encargado de Rika Calçats, que observa la pérgola cada día desde el interior de la tienda, situada justo en frente. «Creo que cubrir la plaza en verano es una buena idea. Podría ser muy positivo para los comercios de la zona, ya que cuando hace tanto calor queda prácticamente desierta. Todo lo que anime a la gente a pasear será bienvenido», apunta.

Aun así, tampoco acaba de entender la decisión de realizar la prueba piloto durante el invierno. «Todavía no podemos saber si funciona o no, porque hemos tenido unos meses de lluvia y viento, cuando entiendo que es una solución pensada principalmente para el sol. Creo que quizás se podría haber escogido una época más cálida para tener resultados más efectivos», expone.

«Yo no la he visto desplegada, pero mientras después haga el servicio que tiene que hacer...», dice Conxi Ferrer mientras sale del Mercat Central, el cual visita casi diariamente. «Aquí en verano no se puede estar. Muchos tenemos que atravesar la plaza por el Mercat porque dentro se está más fresco», explica. «Estéticamente, no me gusta, pero cada año hace más calor y este es un espacio muy concurrido, tanto de paso como de encuentro», reconoce.

De momento, se prevé que el 'Envelat' definitivo se sostenga con una veintena de pilares metálicos. El proyecto incluye también una nueva iluminación en la plaza, así como bancos y jardineras con vegetación.