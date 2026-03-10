La concesión del restaurante del Gaudí Centre queda desierta, pero habría «interés de empresas»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El restaurante del Gaudí Centre sigue esperando chef. El concurso público para adjudicar la concesión del espacio, que podía recibir ofertas hasta el 19 de diciembre del 2025, ha quedado desierto. No obstante, Redessa tiene intención de volver a programar una licitación este mes, con unas condiciones similares a la anterior convocatoria. Fuentes de la empresa municipal confirman que «se ha valorado volver a publicarlo porque parece que hay interés de empresas».

En septiembre del 2025, la Terrassa Gaudí cerró después de tres años en funcionamiento. Redessa planteó el escenario como «una oportunidad para repensar al modelo de establecimiento que puede acoger, especialmente teniendo en cuenta la remodelación prevista en el museo». La nueva concesión busca poner en marcha un espacio gastronómico que complemente la oferta cultural y turística del Gaudí Centre, reforzando su potencial atractivo como equipamiento de referencia.

De hecho, la concesión ha sido históricamente complicada. Concursos públicos en el pasado ya tuvieron que repetirse ante la dificultad en encontrar adjudicatario manteniendo unos umbrales altos de calidad.

El restaurante se encuentra en la cuarta planta del centro de interpretación de la vida y obra del arquitecto Antoni Gaudí, en la plaza del Mercadal, y dispone de una terraza con vistas elevadas de sus alrededores, así como del Campanar. La intención es que la experiencia gastronómica contribuya a dinamizar el entorno, a fidelizar a los visitantes y a desarrollar la economía local. El contrato de concesión se planteaba con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2035, con un canon mínimo anual de 24.000 euros (más IVA). Aunque no se esperan cambios significativos, habrá que ver el nuevo pliego de condiciones para confirmar los ajustes de duración y tarifas.

En la convocatoria original, Redessa ya explicitó que valoraría especialmente la calidad de la oferta, el uso de productos de proximidad, la coherencia con el patrimonio modernista, la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica del proyecto. También se tendría en cuenta la vinculación simbólica con la obra de Gaudí en el nombre comercial y en los menús propuestos.

Fue en julio del 2022 que Perimar 2004 SLU, del Grupo Limonero, abrió la Terrassa Gaudí, con un contrato con una duración de 14 años. La intención es que fuera un «punto de encuentro», con una carta con presencia de productos de proximidad y una terraza. La llegada de la nueva gerencia permitió reabrir un establecimiento cerrado desde el 2019, ya que no acabó de consolidarse la anterior propuesta.