Restauració
El restaurant de la terrassa Gaudí de Reus tanca després de tres anys de funcionament
Redessa està estudiant la possibilitat de canviar el model d’establiment
El Restaurant Capsa Gaudí, situat a la terrassa de l’edifici del Gaudí Centre, tanca després de tres anys de funcionament. Va ser al mes de juliol de l’any 2022 quan l’empresa adjudicatària per l’explotació i gestió del restaurant, Perimar 2004 SLU, que pertany al Grupo Limonero, va obrir el servei amb un contracte amb una durada de 14 anys.
Segons confirmen fons de Redessa consultades des de Diari Més, actualment s’està treballant «en la publicació de la nova licitació que ens plantegem com una oportunitat per a repensar el model d’establiment que pot acollir la terrassa del Gaudí Centre, especialment tenint en compte la remodelació prevista al museu i que començarà a materialitzar-se a partir de l’any vinent».
Per aquest motiu, es desconeix a hores d’ara quines seran les condicions del següent contracte: «El nostre plantejament, abans de tornar a publicar el concurs, és analitzar totes les opcions possibles per aquest espai tan emblemàtic del centre de la ciutat».
D’aquesta manera, el projecte de reforma del Gaudí Centre, que preveu executar la primera fase amb la modificació del tercer pis l’any vinent, podria ser determinant pel futur de la Terrassa Gaudí. Cal recordar que el restaurant va estar tancat durant més de tres anys, des del gener de l’any 2019, i va ser necessària una inversió de 40.000 euros de Redessa per adequar l’espai i dos processos de licitació per reobrir-lo.
Els motius darrere de la marxa de l’empresa que fins ara tenia el dret d’explotació de la Terrassa Gaudí són incerts i des de Grupo Limonero no s’ha donat explicacions al respecte a preguntes d’aquest rotatiu. Així i tot, segons ha pogut saber Diari Més, el grup empresarial ha obert recentment un nou restaurant a la Costa Daurada, sumant un total de sis.
Aquesta especialització en el turisme de platja amb establiments en indrets com Miami Platja hauria, presumptament, fet difícil continuar gestionant el servei d’un restaurant a Reus.
Altres casos
En els darrers mesos hi ha hagut diferents casos d’establiments de restauració del centre de la ciutat que han tancat o canviat de propietaris. El més semblant al cas del Capsa Gaudí és el del Jardí de la Casa Rull, propietat de l’Institut Municipal Reus Cultura (IMRC) que fa un any va tancar. Segons confirmen fons de l’IMRC a Diari Més, actualment s’està treballant en una nova licitació que s’espera que surti abans d’acabar l’any 2025.
Un altre cas és el de la cafeteria i gelateria Farggi, ubicada fins fa poc a la plaça del Mercadal, que va tancar aquest agost després de 18 anys de servei. Els motius darrere del tancament han estat personals dels propietaris.
Per sort, en aquest cas no quedarà un local buit en ple centre de la ciutat de Reus, ja que l’espai l’ocuparà la cadena de cafeteries Vivari. D’aquesta manera, Vivari ja sumarà un total de tres locals a la capital del Baix Camp, juntament amb els situats a la plaça del Nen de les Oques i a la Riera de Miró.