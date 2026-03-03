Un nuevo buffet libre abrirá en Reus: ofrecerá más de 350 platos en 1.400 m² y creará 40 empleos

Reus tendrá, a finales de marzo, un nuevo espacio de restauración de gran formato. La cadena valenciana Colonial Buffet abrirá su primer restaurante en Catalunya en el parque comercial Daily, ubicado en el Tecnoparc. La inauguración dependerá de la finalización de las obras, pero se espera que el local abra sus puertas a finales de marzo.

El proyecto generará entre 30 y 40 nuevos empleos. La compañía busca cubrir perfiles que incluyen jefes de cocina, personal de sala, trabajadores de oficina y almacenistas, completando así la plantilla antes de la apertura oficial.

El local ocupará 1.400 metros cuadrados de obra nueva. Su diseño permitirá organizar distintas zonas gastronómicas, desde barras de ensaladas y entrantes fríos, hasta carnes a la brasa, pescado, marisco y una sección de postres de gran variedad.

La oferta gastronómica supera los 350 platos. Entre ellos se incluyen pizzas al horno de piedra, pastas, especialidades asiáticas como sushi, arroces y paellas de inspiración valenciana, ofreciendo un recorrido por cocinas internacionales para todos los gustos.

En sus locales actuales, el buffet oscila los 16,75 euros al mediodía de lunes a viernes y 21,95 euros los fines de semana y festivos, con tarifas infantiles diferenciadas según la altura del niño.