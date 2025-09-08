El restaurante de la terraza Gaudí de Reus cierra después de tres años de funcionamiento

Fotografia de la apertura del restaurante, situado en la terraza del edificio del Gaudí Centre, en julio del 2022Gerard Martí

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Restaurante Capsa Gaudí, situado en la terraza del edificio del Gaudí Centre, cierra después de tres años de funcionamiento. Fue en el mes de julio del año 2022 cuando la empresa adjudicataria para la explotación y gestión del restaurante, Perimar 2004 SLU, que pertenece al Grupo Limonero, abrió el servicio con un contrato con una duración de 14 años.

Según confirman fondos de Redessa consultadas desde Diari Més, actualmente se está trabajando «en la publicación de la nueva licitación que nos planteamos como una oportunidad para repensar al modelo de establecimiento que puede acoger la terraza del Gaudí Centre, especialmente teniendo en cuenta la remodelación prevista al museo y que empezará a materializarse a partir del próximo año.»

Por este motivo, se desconoce a estas alturas cuáles serán las condiciones del siguiente contrato: «Nuestro planteamiento, antes de volver a publicar el concurso, es analizar todas las opciones posibles por este espacio tan emblemático del centro de la ciudad».

De esta manera, el proyecto de reforma del Gaudí Centre, que prevé ejecutar la primera fase con la modificación del tercer piso el próximo año, podría ser determinante para el futuro de la Terrassa Gaudí. Hay que recordar que el restaurante estuvo cerrado durante más de tres años, desde enero del año 2019, y fue necesaria una inversión de 40.000 euros de Redessa para adecuar el espacio y dos procesos de licitación para reabrirlo.

Los motivos detrás de la marcha de la empresa que hasta ahora tenía el derecho de explotación de la Terrassa Gaudí son inciertos y desde Grupo Limonero no se ha dado explicaciones al respecto a preguntas de este rotativo. Así y todo, según ha podido saber Diari Més, el grupo empresarial ha abierto recientemente un nuevo restaurante a la Costa Daurada, sumando un total de seis.

Esta especialización en el turismo de playa con establecimientos en lugares como Miami Platja habría, presuntamente, hecho difícil seguir gestionando el servicio de un restaurante en Reus.

Otros casos

En los últimos meses ha habido diferentes casos de establecimientos de restauración del centro de la ciudad que han cerrado o cambiado de propietarios. El más parecido al caso del Capsa Gaudí es el del Jardí de la Casa Rull, propiedad del Instituto Municipal Reus Cultura (IMRC) que hace un año cerró. Según confirman fondos del IMRC a Diari Més, actualmente se está trabajando en una nueva licitación que se espera que salga antes de acabar el año 2025.

Otro caso es el de la cafetería y heladería Farggi, ubicada hasta hace poco en la plaza del Mercado, que cerró este agosto después de 18 años de servicio. Los motivos detrás del cierre han sido personales de los propietarios.

Por suerte, en este caso no quedará un local vacío en pleno centro de la ciudad de Reus, ya que el espacio la ocupará la cadena de cafeterías Vivari. De esta manera, Vivari ya sumará un total de tres locales a la capital del Baix Camp, junto con los situados en la plaza del Nen de les Oques y a la Riera de Miró.