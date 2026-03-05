La tercera edición del salón profesional TurisMarket en Reus roza los 7.000 visitantes

TurisMarket ha reunido más de 6.900 visitando en dos días, la cifra récord de asistencia que consolida este salón profesional como referencia para la hostelería y el turismo de las comarcas de Tarragona y les Terres de l'Ebre.

Lo organiza la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo (FEHT) y ha reunido más de 120 expositores y más de 60 ponencias, mesas redondas y demostraciones en firaReus Events, este lunes y martes. Empresas vinculadas a la alimentación, el equipamiento, la tecnología, la digitalización, la sostenibilidad, el diseño y los servicios han presentado las últimas novedades y soluciones para mejorar la competitividad del sector.

La tercera edición de TurisMarket ha incluido la vigésima Jornada Treballa al Turisme, coorganizada con la Cámara de Comercio de Reus. Más de 30 empresas que han ofrecido más de 2.000 puestos de trabajo y se han hecho entrevistas y contactos directos entre más de 2.000 personas. Los estudiantes de la facultad de Turismo de la Universidad Rovira y Virgili han trasladado sus clases en firaReus Events durante los dos días y los alumnos del Instituto Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils han visitado el salón.