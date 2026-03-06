CCOO y CGT no darán apoyo a la propuesta de mejoras para la Guardia Urbana de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

CCOO y CGT votarán en contra de la propuesta que planteaba varias mejoras para la Guardia Urbana de Reus referentes a temáticas como servicios extraordinarios, cuadrantes o compensación de tareas de rango superior, entre otras. Esta decisión se tomó ayer jueves 5 de marzo después de someterla a una votación abierta a toda la plantilla del Ayuntamiento de Reus, cerca de un millar de trabajadores, de los cuales 219 se pronunciaron. La votación estuvo abierta desde las 11 hasta las 14 horas con una urna en el Antic Hospital con voto secreto. La pregunta a la cual tenían que responder los trabajadores con un sí o un no era: «¿Estás de acuerdo con la propuesta del Ayuntamiento que acepta las mejoras para la Guardia Urbana y que rechaza las del resto del personal?», de los cuales 179 respondieron con un «no» y 40 con un «sí».

Previamente a esta votación, el miércoles 4 de marzo se llevó a cabo una asamblea organizada por parte de CGT y CCOO para exponer la situación de las negociaciones antes de convocar la votación. El resultado confirma la opinión defendida de los dos sindicatos que consideran «injusto» el acuerdo. Según mantienen, en ningún momento se muestran «en contra de las mejoras para los agentes de la Guardia Urbana», pero no encuentran lógico que salgan adelante mientras para el resto de la plantilla «casi no cambia nada».

Al mismo tiempo, hay que mencionar que a los 219 votos hay que sumar 116 votos delegados que no fueron aceptados. Una práctica que, según CSIF, es habitual dentro de la Guardia Urbana para poder votar y respetar los turnos. No obstante, desde CCOO afirman que previamente no se acordó que se podría votar de manera delegada ni nadie lo pidió, mientras que en asamblea se especificó que el voto tendría que ser presencial y con el DNI. Así y todo, la pérdida de estos votos no cambia el resultado final de la votación.

CSIF , UGT y SPL

Por otro lado, desde CSIF, UGT y SPL emitieron previamente a la votación un comunicado en el cual defendían su posicionamiento común. En primer lugar, reconocían la «legitimidad» de la asamblea, pero al mismo tiempo denunciaban que «CCOO y CGT han condicionado la aprobación del preacuerdo de la Guardia Urbana a la aprobación de sus propias demandas». Un hecho que consideran «injusto», ya que opinan que «no han propuesto ninguna medida de presión propia» y «hace recaer toda la carga sobre la Guardia Urbana, el colectivo con menos derechos sindicales del Ayuntamiento.» A la vez, apuntan que si desde CCOO y CGT quieren mejoras para todos, «la vía es la unidad en las medidas de presión, no el boicot».