La proposta de preacord de la Urbana de Reus: temps per uniformar-se i incentius pels agents
El document de treball compta, per ara, amb el suport sindical d'UGT, CSIF i SPL
L’Ajuntament de Reus va signar el passat 13 de febrer amb representants sindicals dels treballadors de la casa consistorial una proposta de preacord pel que fa a l’annex de la Guàrdia Urbana dins del conveni laboral. A aquest els sindicats d’UGT, CSIF i SPL van signar a favor, mentre que CCOO i CGT es van abstenir a ratificar-ho a l’espera de l’evolució de la negociació que s’està duent a terme amb relació a la resta de la plantilla del consistori. Aquesta proposta de preacord inclou diversos punts, dels quals un dels més reivindicats ha estat el dels 20 minuts retribuïts que disposaran els agents per vestir-se i equipar-se, dividits entre l’inici del torn i el final d’aquest. Aquest afegit es fa perquè els agents no poden anar uniformats fora de servei i per garantir la seva immediata adhesió a les tasques del torn operatiu. Pel que fa a l’agent ras, la productivitat diària en aquest aspecte serà d’11,29 euros i augmenta com més alt sigui el càrrec.
També incorpora l’establiment d’un sistema d’incentius per serveis prestats en torns nocturns, festius o durant caps de setmana. La retribució més alta serà pels festius nadalencs, és a dir, els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, 5 i 6 de gener, amb 24,61 euros l’hora treballada. Un altre dels punts de discussió han estat els quadrants i les tipologies horàries més enllà del quadrant Q7, més conegut com a torn operatiu convencional. S’ha proposat com a criteri d’indemnització, de manera transitòria, un import de 218,43 euros mensuals per a l’any 2026, en els casos d’efectuar-se un canvi d’horari. Alhora, també es pretén posar fil a l’agulla a la gratificació per la realització de tasques d’un grup de nivell superior en cas que l’agent es vegi obligat a assumir perquè els seus superiors estan absents per algun motiu. Segons el document, es preveu identificar aquestes situacions per tal de procedir al pagament de les diferències generades d’ofici.
Ara bé, tal com apunta el vuitè punt del document, «els presents acords es tindran en compte en les negociacions del conveni col·lectiu i pacte de condicions per al personal empleat de l’Ajuntament de Reus i també en l’Annex 2». Per tant, encara s’ha de veure com es desenvolupen les negociacions durant les setmanes vinents per tal de veure com s’acaba traslladant tot plegat al conveni. A la vegada, es preveu que el pacte entraria en vigor «amb efectes 1 de gener de 2026», la qual cosa significaria que s’hauria de valorar com es compensarien l’interval de temps entre l’1 de gener fins a l’aprovació del conveni i el seu annex definitiva. Actualment, s’està enmig de la mesa de treball per negociar el preacord sobre la plantilla general amb la voluntat de presentar en un futur ambdós documents a la Mesa General de Negociació.
CCOO i CGT demanen no generar un greuge comparatiu amb la resta de la plantilla
Quant a aquests darrers, asseguren que no estan en contra de les demandes de la Urbana, però que hi ha d’haver una mica de cafè per a tots. «Totes aquelles qüestions que reclama la Guàrdia Urbana i que puguin ser assimilables a altres departaments, s’hauria de fer», defensa CGT, amb un exemple que comparteix amb CCOO: compensar el temps que necessiten per vestir-se aquells treballadors que han d’anar uniformats. Segons explica CCOO, els motius per no signar el «document de treball» en la negociació de l’annex de la Urbana no va ser per estar en desacord, sinó perquè no troben just «que s’estigui avançant tant amb uns i amb la resta no». Defensen que ambdues negociacions haurien d’anar alhora i que, actualment, no es refien prou per a acceptar tirar endavant l’annex de la Guàrdia Urbana sense haver acabat de negociar el conveni del personal de l’Ajuntament, un procés que fa poc va començar. «Es parla molt de bloquejos, però qui realment està bloquejant la situació és l’Ajuntament. Són els que no es mouen. Reconeixem que el regidor es va trobar unes condicions que no coneixia i ha mostrat voluntat en algunes coses, però hi ha coses que han passat tres anys i no s’ha fet res, com l’aplicació completa de la RLT», afegeix CGT.
Per una altra banda, la resta de sindicats, accepten que la proposta de preacord és un pas endavant, malgrat no estar del tot conformes. A més, durant aquest temps UGT o CSIF han estat bastant durs pel que respecte a la seguretat de la ciutat. «Només se sumen reunions i més reunions estèrils. La policia segueix sense fer serveis voluntaris i la seguretat és massa justa», asseveren des d’UGT. Per la seva banda, CSIF fa temps que considera que la situació actual no permet disposar d’un torn operatiu prou reforçat per fer front als dies de forta activitat. Entre els punts que assenyalen com positius hi ha el de la productivitat en compensació dels 20 minuts perquè els agents s’equipin i es desequipin, però CSIF troba a faltar que en l’àmbit de les indemnitzacions per canvis de quadrants no es tingui en compte que «potser alguns agents preferirien un horari que els permeti conciliar amb la família abans que cobrar 200 euros més».
