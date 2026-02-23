La criminalidad en Reus cae en un 8,1% el año 2025, a pesar del ligero aumento en hurtos y tráfico de drogas

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los casos de delincuencia en la ciudad de Reus caen de los 6.172 el año 2024 en los 5.672 el año 2025 según datos del Ministerio del Interior. Una variación en términos absolutos de 500 casos delictivos menos, hecho que supone una caída porcentual de un 8,1%. Si nos atendemos en términos absolutos, una de las tipologías en que más cae son los robos con violencia e intimidación, que pasan de 264 a 203. En términos porcentuales, las agresiones sexuales con penetración registran una caída del 25,8%, concretamente al pasar de 31 casos en el 2024 a 23 el año 2025. Así y todo, los delitos contra la libertad sexual en total registran el mismo dato que el año anterior, 67 casos denunciados. Otras tipologías en que también se registran diferencias cabe a la baja son robos con bastante en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un 14,4% menos, o los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, con un 20,8%. Además, con respecto a delitos por criminalidad que no se engloba en ninguna de las tipologías convencionales principales la caída es de un 15,4%, pasando de los 2.931 casos a 2.479.

No obstante, no todo son buenas noticias. Algunos delitos que remontan son los hurtos, que pasan de 1.193 casos en el 2024 en 1.251 en el 2025, y las sustracciones de vehículos, que pasan de los 101 a los 108. Los casos por tráfico de drogas también aumentan al pasar de 86 a 102. Además, los homicidios y asesinatos en grado de tentativa pasan de los 5 a los 7 y, mientras que no estuvo ningún homicidio consumado el año 2024, este 2025 sí que hubo uno. Si se da una ojeada a los datos de cibercriminalidad la variación es mínima, de un 0,5% a la baja, pasando de los 1.091 a los 1.086.

Valoración optimista

Por lo tanto, se registra un descenso de la criminalidad en 500 casos que desde el Ayuntamiento de Reus valoran positivamente y consideran que las políticas municipales para combatir la criminalidad «han sido todo un éxito». «La gran mayoría de delitos experimentaron un descenso mayúsculo, gracias a los múltiples dispositivos Kanpai destinados a luchar contra la multirreincidencia,» apuntan fuentes municipales, que al mismo tiempo subrayan que las tareas en seguridad ciudadana y prevención llevadas a cabo por la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra han contribuido favorablemente al descenso de los datos. Precisamente, el pasado viernes 20 de febrero se llevó a cabo un dispositivo Kanpai donde se detuvieron 12 personas en Reus.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, celebra la mejora general de los datos y considera que son una buena noticia fruto del incremento de agentes y recursos destinados a la Guardia Urbana. Concretamente, el área de gasto que más crece en términos absolutos es seguridad ciudadana en el presupuesto de 2026, pasando de 16,1 a 17,2 millones de euros. «Creemos que estamos viendo funcionar las políticas de seguridad y las acciones que se hacen desde la Guardia Urbana y el resto de cuerpos de seguridad, pero es muy importante seguir trabajando también para que estos datos los perciba la ciudadanía», valora. Ahora bien, desde el Ayuntamiento señalan la tipología de la cibercriminalidad como un ámbito donde seguir trabajando: «Les estafas informáticas más habituales han registrado una bajada, demostrando que las políticas de concienciación ciudadana cada vez son más efectivas. Sin embargo, el resto de ciberdelitos, muchos de ellos con estrategias sin precedentes, han experimentado un aumento, demostrando que los criminales también se han conseguido adaptar».