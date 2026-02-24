Manel Muñoz: «La ciudad de Reus siempre ha tenido garantizada la seguridad y no puede ser de otra manera»

¿Cómo se ha trabajado en dotar de recursos a la seguridad de la ciudad?

«La ciudad está creciendo y seguirá creciendo. Por lo tanto, en esta proyección de ciudad del futuro hay que incrementar el número de agentes y es uno de nuestros principales compromisos de este equipo de gobierno y vamos por muy buen camino. Y eso no es una tarea fácil, porque tú puedes prever la contratación de estos agentes, pero tiene que haber quien cubra esta plaza y quiero hacer una reflexión al respecto. Lo que no puede ser es que entre los diferentes municipios vecinos acabemos compitiendo por ver quién tiene mejores condiciones para la Guardia Urbana o Policía Local para atraer a los agentes de un municipio a otro. Las condiciones tendrían que ser las mismas para todos los cuerpos policiales locales de Cataluña y en eso estamos trabajando todos los municipios».

¿Entonces, no hay suficientes agentes en Cataluña?

Es que la Escuela de Policía no da abasto, si todos los municipios nos planteáramos, como hemos hecho en Reus, ponernos en ratio europea, no encontraríamos a la gente. Y tenemos que hacer valer que en Reus tenemos muy buenas condiciones».

¿Es viable la equiparación con Mossos d'Esquadra en Reus?

«En el pacto del anexo de la Guardia Urbana del 2023 hay un apartado que garantiza que se aplicará el principio de equiparación con los Mossos d'Esquadra, aunque lo limita a las condiciones retributivas. Nada que decir, pero también es una cosa muy compleja, porque Mossos d'Esquadra tiene unas condiciones retributivas por unas condiciones de trabajo concretas, que no son las mismas que en la Guardia Urbana. Lo que no es sostenible es querer sólo lo que es bueno de cada sitio. Entonces, insisto en que se tendría que buscar un equilibrio y uniformidad entre los municipios e, incluso, con los Mossos y la Generalitat para intentar establecer un sistema justo y sostenible».

¿Sobre las negociaciones del convenio, qué opina de la idea de pactar aparte las condiciones de la Urbana?

«Aquí en Reus, ya por tradición, los convenios tanto laborales como de funcionarios se han unido, y siempre se ha querido hacer así para asimilar las condiciones del personal y beneficiar a los dos lados. Ahora, algún sindicato ha puesto encima de la mesa que si los sindicatos mayoritarios en la Guardia Urbana, que son funcionarios, están de acuerdo con alguna cosa se tendría que poder aprobar independientemente. No queremos que sea así, desde el Ayuntamiento queremos favorecer el pacto y el diálogo. Así se llegó al preacuerdo de julio del año pasado».

Un preacuerdo que no fructificó en la Mesa.

«No, pero desde el Ayuntamiento aplicamos todos aquellos puntos de manera unilateral que era posible desplegar, como la regularización del pago por realización de tareas de categoría superior».

¿Cómo valora la propuesta de preacuerdo acordada con UGT, CSIF y SPL?

«Positivamente, ha sido un trabajo intenso con reuniones semanales y para regularizar y arreglar situaciones que, por ahora, no se había establecido cómo se compensaban. El pasado 11 de febrero se sometió al mediodía en asamblea delante del personal de la Guardia Urbana, a ver que les parecía, y la respuesta fue favorable».

¿Cómo valora el posicionamiento de CCOO y CGT?

Hay cosas que se pueden equiparar en toda la plantilla, pero hay otros, que, porque las condiciones de trabajo de unos no son las mismas que de otros y, por eso, existen los anexos. Estamos en negociaciones y lo que queremos es llegar a un buen entendimiento. Y todo siempre para dar un mejor servicio a la ciudadanía, y para dar un buen servicio necesitamos una plantilla formada, contenta y que cree en lo que hace. Es fundamental, pero los recursos son finitos y lo tenemos que gestionar».

¿La seguridad ciudadana está garantizada?

«Considero reprobable la actitud de aquellos que han intentado hacer correr entre la ciudadanía un alarmismo innecesario. La ciudad siempre ha tenido garantizada la seguridad y no puede ser de otra manera. Lo que nunca podrá hacer el Ayuntamiento será dejar desatendidas las necesidades de la ciudad durante actividades como el Carnaval».