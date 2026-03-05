Jet2 tiene previsto estrenar la ruta que conectará Reus con Bournemouth en mayo del 2027

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Jet2.com ya está preparando la temporada del 2027. Será un año de novedades: la aerolínea británica tiene previsto estrenar una nueva ruta entre Reus y Bournemouth. Estará activa a partir del 2 de mayo del 2027 y se alargará hasta el 31 de octubre, con una frecuencia de un vuelo semanal en cada dirección, que tendrá lugar los domingos. Los billetes de avión ya están a la venta.

La conexión con Bournemouth, que será una novedad en el listado de posibles destinos desde el Aeropuerto de Reus, tenía que ser una realidad en el presente 2026. No obstante, los planes quedaron pausados por la indisponibilidad de aeronaves.

El General Manager de Aeropuertos y Organizaciones Turísticas de Jet2.com y Jet2holidays, Ricard Querol, explicó a Diari Més que la aerolínea está cambiando la flota con nuevos Airbus A321neo y que, con un pedido de 155 aviones, había «atrasos» en las entregas, de forma que el nuevo vuelo no acabó de entrar «con los tempos que queríamos». «Pero seremos, tendréis una conexión más, de eso no hay ninguna duda», aseguraba entonces.

Bournemouth es una localidad costera del sur de Inglaterra.

Este 2026, Jet2.com operará trece rutas entre Reus y el Reino Unido, con una oferta de 220.000 asientos de llegada, un 18% más que el año pasado. Londres-Gatwick será la principal novedad, con un primer vuelo el 30 de marzo.