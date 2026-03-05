TURISMO
Jet2 tiene previsto estrenar la ruta que conectará Reus con Bournemouth en mayo del 2027
La activación se retrasó por la falta de nuevas aeronaves
Jet2.com ya está preparando la temporada del 2027. Será un año de novedades: la aerolínea británica tiene previsto estrenar una nueva ruta entre Reus y Bournemouth. Estará activa a partir del 2 de mayo del 2027 y se alargará hasta el 31 de octubre, con una frecuencia de un vuelo semanal en cada dirección, que tendrá lugar los domingos. Los billetes de avión ya están a la venta.
La conexión con Bournemouth, que será una novedad en el listado de posibles destinos desde el Aeropuerto de Reus, tenía que ser una realidad en el presente 2026. No obstante, los planes quedaron pausados por la indisponibilidad de aeronaves.
Reus
Ricard Querol: «La Costa Dorada es el destino estrella para familias del Reino Unido»
Sergi Peralta Moreno
El General Manager de Aeropuertos y Organizaciones Turísticas de Jet2.com y Jet2holidays, Ricard Querol, explicó a Diari Més que la aerolínea está cambiando la flota con nuevos Airbus A321neo y que, con un pedido de 155 aviones, había «atrasos» en las entregas, de forma que el nuevo vuelo no acabó de entrar «con los tempos que queríamos». «Pero seremos, tendréis una conexión más, de eso no hay ninguna duda», aseguraba entonces.
Bournemouth es una localidad costera del sur de Inglaterra.
Este 2026, Jet2.com operará trece rutas entre Reus y el Reino Unido, con una oferta de 220.000 asientos de llegada, un 18% más que el año pasado. Londres-Gatwick será la principal novedad, con un primer vuelo el 30 de marzo.
Reus
Aena invertirá 62,7 millones de euros en el Aeropuerto de Reus entre 2027 y 2031
Sergi Peralta Moreno
Reus
El Aeropuerto de Reus empieza la temporada con la oferta de una veintena de destinos
Sergi Peralta Moreno