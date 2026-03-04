El Aeropuerto de Reus empieza la temporada con la oferta de una veintena de destinos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de Reus ha elevado la temporada del 2026. La fecha, anómalamente avanzada, ha sido posible gracias a Ryanair, que ayer aterrizó el primer avión comercial del año, proveniente de Dublín. Asimismo, la primera aeronave despegó hacia Irlanda minutos más tarde.

La presente temporada se plantea el objetivo de consolidar datos. Desde la reactivación postpandemia, el número de viajeros ha crecido ejercicio tras ejercicio, con tres anualidades sucesivas superando al millón de pasajeros y quedándose a las puertas de los registros del 2011. El 2025 se cerró con 1.336.826 usuarios. La Cámara de Comercio de Reus prevé «una buena temporada turística en el Aeropuerto, con un crecimiento moderado de pasajeros, pero continuando la tendencia al alza de los últimos años». Queda patente con las reservas de los turoperadores de vuelos y plazas hoteleras. «Hay que tener en cuenta que el crecimiento acumulado de los dos últimos años ha sido de 50%», subraya la corporación.

Enlaces del Aeropuerto de Reus. Temporada 2026.Diari Més

La previsión es el mantenimiento de la totalidad de las rutas ofrecidas en el 2025, así que estará la opción de ir a más de una veintena de destinos diferentes, en países como el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Francia. Palma de Mallorca seguirá siendo la única alternativa de vuelo en territorio español. Air Nostrum conectará Reus con las islas Baleares entre el 16 de junio y el 5 de septiembre, con dos frecuencias semanales, martes y sábado. La aerolínea franquiciada de Iberia también destaca la posibilidad de llegar a Ibiza y Menorca con una escala.

Jet2.com y easyJet serán las protagonistas de los estrenos de operativas del 2026. Jet2 enlazará Reus y Londres-Gatwick a partir del 30 de marzo con vuelos los lunes y los viernes, una frecuencia que ampliará con los miércoles a partir de la última semana de mayo. En el global de las trece rutas con origen o destino en el Baix Camp, la compañía inglesa ofrecerá 220.000 asientos de llegada entre el 30 de marzo y el 1 de noviembre, un 18% más que el año anterior, si bien ha quedado fuera, por ahora, la conexión con Bournemouth por falta de aeronaves. Por su parte, easyJet traerá a los pasajeros de Newcastle, Bristol y Londres-Gatwick hacia la Costa Daurada, y viceversa, durante los meses de verano. Además, Vueling incrementará los vuelos a París, con tres a la semana, en vez de los dos que ha mantenido las recientes temporadas. En paralelo, se ampliará el operativo chárter desde Oporto, que pasará de estar activo 5 semanas a 13.

En su conjunto, las aerolíneas que actúan en Reus han programado, de momento, un 10% más de plazas con respecto al 2025. Buena parte de la subida recae en meses de temporada baja, es decir, marzo y abril, continuando con la voluntad de alcanzar la campaña.

La Cámara celebra que «tenemos una infraestructura de gran nivel, tal como demuestra el galardón que ha recibido recientemente por parte del Consejo Internacional de Aeropuertos como lo mejor de su categoría a escala europea» y destaca el incremento de frecuencias de Vueling en París, que podría ser «una primera ruta que se desestacionalizara para acabar teniendo un aeropuerto con operativa durante todo el año». Asimismo, la corporación alerta de la implementación del nuevo sistema EES (Entry Exit System) de acceso de los visitantes de fuera de la Unión Europea. «El de Reus tiene la singularidad que la mayoría de los viajeros son de fuera de la Unión Europea; por lo tanto, los problemas operativos y de gestión de este sistema pueden tener un impacto agravado en nuestra infraestructura que habrá que seguir de cerca», concluye el ente.